Sanremo 2024: Mahmood, Geolier e Ghali sono la Top 3/ La classifica dei singoli più ascoltati su Spotify

Sanremo 2024: Mahmood, Geolier e Ghali sorprendono in Top3

Mahmood, Geolier e Ghali sono la Top 3 dei brani dal più alto volume di stream in riproduzione su Spotify Italia, nella Top50 Italia. Insomma un trio di artisti tutto al maschile compone la rinnovata playlist dei tre brani più ascoltati in streaming su Spotify Italy.

Coi dati alla mano aggiornati al 23 febbraio 2024, a prima firma Il sussidiario.net la classifica che accoglie le cinquanta canzoni dal più alto volume di ascolti in streaming sulla piattaforma apposita di Spotify Italia vede la vincitrice di Sanremo 2024 posizionarsi al di sotto del podio, col terzo posto occupato da Ghali e Casa mia, preceduti dal secondo classificato Geolier con I’ p’ me, tu p’ te, e al vertici dal primo classificato, poi, Mahmood con Tuta Gold, inaspettatamente, dopo che quest’ultimo non é riuscito a posizionarsi tra i Big nella Top5 di Sanremo 2024.

Angelina Mango é fuori dal podio, dopo il trionfo a Sanremo 2024

Fuori dalla Top 3, in quarta posizione habemus poi Sinceramente di

Annalisa, seguita dalla canzone vincitrice di Sanremo 2024, La noia di Angelina Mango, quinta (al contempo la stessa ex Amici 22 primeggia nella classifica delle canzoni più trasmesse in radio). CLICK BOOM! di Rose Villain si classifica sesta, seguita poi al settimo posto da Tu no di Irama. Ottava la band The Kolors con Un ragazzo, una ragazza, seguita da Alfa con Vai! al nono posto. Decima posizione per Diamanti Grezzi di Clara.

Chiaramente, le posizioni che occupano l’ambita Top10 della Top50 Italia dei brani più ascoltati su Spotify Italia, così come accade in tutti gli ordini di classificazione musicale, sono soggette alle continue oscillazioni. Tuttavia, può dirsi significativa la costante rilevata nella classifica che ciascuna delle sue posizioni sia occupata da una proposta musicale ammessa alla gara del Festival della canzone all’ultima edizione di Sanremo 2024.

