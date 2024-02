Sanremo 2024: Mahmood, Geolier e Ghali sono la Top3 tra le canzoni più ascoltate/ La classifica Spotify

Sanremo 2024: Mahmood, Geolier e Ghali si collocano ai vertici della Top3 delle canzoni più ascoltate su Spotify Italia

Mahmood, Geolier e Ghali sono gli artisti nella top 3 tra le proposte musicali in formato canzoni più ascoltate su Spotify Italia, dopo Sanremo 2024. Più precisamente, nella Top50 Italia su Spotify Italy aggiornata alla data del 25 febbraio 2024, tra le canzoni più ascoltate sulla popolare piattaforma di streaming online, Mahmood é il primo classificato per la quota Big di Sanremo 2024, con Tuta Gold.

In seconda posizione, vi é poi Geolier, il più alto debutto per il più giovane Big di Sanremo 2024 su Spotify Global nel mondo, con “I’ p’ me, tu p’ te”. In terza posizione, habemus poi Ghali, altro Big reduce da Sanremo, con Casa mia.

Fuori dalla Top3 di Spotify Italia

Quarta posizione nel dopo-Sanremo, poi, per Annalisa con la hit sanremese, Sinceramente. Quinta classificata é la vincitrice del Festival della Canzone, Angelina Mango con La noia. Fuori dalla Top5, Rose Villain con la canzone festivaliera Click Boom!, sesta classificata. The Kolors, reduci dal Festival con Un ragazzo/ Una ragazza, sono settimi classificati.

Tu No di Irama, altro ex Amici nonché proposta musicale reduce sempre dal Festival della canzone italiana, é l’ottava classificata. Al nono posto, a chiusura della Top10 dei brani più ascoltati su Spotify Italia, quindi, habemus Alfa con il brano sanremese Vai!. A seguire, nell’ultimo gradino della classifica dei dieci brani dal più alto volume di streaming aggiornati, poi habemus Ma non tutta la vita, il brano sanremese dei very Big in corsa al Festival della canzone italiana, Ricchi e poveri.

