Sanremo 2024, Mariotto a Il Volo: “Eravate dei bignè da piccoli”/ Replica choc: “Bignè che adesso mangeresti”

Guillermo Mariotto il commento a Il Volo che desta dubbi

Guillermo Mariotto è stato tra gli ospiti a La volta buona, per commentare il Festival di Sanremo 2024. Sempre piuttosto pungente e schietto, lo stilista ha commentato la trasformazione fisica dei ragazzi de Il Volo dai primi esordi ad oggi. “Siete diventati sexy. Erano due bignè di San Giuseppe quando erano piccolini, adesso sono diventati bellissimi“.

E ancora: “Sono sexy, ci sono delle copertine di giornale con delle foto pazzesche“. A queste parole uno dei membri del gruppo lirico ha dichiarato prima di lasciare il collegamento: “Eravamo bignè? Un bignè che adesso mangeresti“. In studio Caterina Balivo ha aggiunto: “Beccati questo!“. Lo stilista ha preso il commento in modo ironico ma, il gruppo musicale non è chiaro se si sia effettivamente stizzito.

Il Festival di Sanremo 2024 è un tripudio alla musica italiana, ma anche alla moda. L’attenzione è anche rivolta agli abiti che i cantanti sfoggiano sul palco dell’Ariston, che molto spesso veicolano anche un messaggio. Nel salotto de La volta buona, il fashion designer Enzo Miccio ha bocciato il look di una delle favorite della kermesse canora: “Vorrei parlare di Angelina Mango. Lei è una ragazza verace, che mi piace e che ha portato anche una bella canzone che ha fatto ballare un po’ tutti quanti noi. Ieri sera però era un po’ troppo farcita, tutte quelle cose nei capelli, quelle ondine perfette.”

E ancora: “Poi sulla manicure aveva una vera e propria galleria d’arte. Questo abito che era un insieme di cose, disegni tribali, cose ricamate, tutte cose che poco c’entravano con il suo pezzo. Qualcuno non è d’accordo sul mio ‘flop’? Quando parlo dovete farmi spiegare. Non sono d’accordo? Ci sono delle cose oggettive. Lei è sicuramente molto bella, ma la parola d’ordine è alleggerire, sfoltire, snellire. Lì c’era troppa roba. Ma poi quei disegni tribali erano dissonanti con la melodia della sua canzone. L’abito ti deve aiutare a pilotare un messaggio e lei mi ha portato fuori pista”.











