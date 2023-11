Sanremo 2024, rivelati i possibili cantanti in gara/ Da Angelina Mango a Salmo e Irama, l’indiscrezione

Sanremo 2024, ecco i possibili concorrenti in gara: l’indiscrezione

Non manca tanto prima dell’esordio di Sanremo 2024, e il pubblico è sempre più curioso di capire quali saranno i cantanti in gara alla kermesse canora. A condurre ci sarà Amadeus, che presenterà il Festival per l’ultima volta, ma chi presiederà accanto a lui? Secondo alcune indiscrezioni, Barbara D’Urso che in passato aveva dichiarato: “Mi piacerebbe molto fare Sanremo“.

Per quanto riguarda gli artisti in gara, invece, a rivelare la possibile classifica All Music Italia: “Questa la nostra lista secondo gli ultimi rumors raccolti da All Music Italia. Non sono 23 nomi perché ad oggi il cast non è chiuso e quindi è ancora tutto… fantasanremo” si legge sul sito. Non rimane altro che attendere l’annuncio ufficiale di Amadeus, che avverrà fra un mese circa.

Sanremo 2024: la lista dei possibili cantanti in gara al Festival

Il sito di All Music Italia ha raccolto tutti i rumor di queste settimane, e stilato una lista dei possibili 23 cantanti che saliranno sul palco della kermesse canora. Ecco la lista completa.

Achille Lauro

Alessandra Amoroso

Alfa

Angelina Mango

Annalisa

Bresh

Dargen D’Amico

Diodato

Ditonellapiaga

Ernia

Francesco Gabbani

Geolier

Ghali

Gianmaria

Gigi D’Alessio

Irama

Jalisse

The Kolors

Mahmood

Matteo Paolillo

Mr. Rain

Patty Pravo

Pinguini Tattici Nucleari

La Rappresentante di lista

Rhove

Rocco Hunt

Rose Villain

Salmo

Sangiovanni

Tedua

Tropico

Il Volo

