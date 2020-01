Sanremo, assolto vigile che timbrava in mutande/ Furbetti cartellino? “Io torturato”

È clamorosa e non attesa la sentenza giudicata dal giudice per le udienze preliminari Paolo Luppi nella maxi inchiesta contro i “furbetti del cartellino” ravvisati a Sanremo ormai 4 anni fa: 10 imputati fra i 42 coinvolti nell’indagine sui “furbetti del cartellino” in Liguria sono stati assolti oggi dal giudice per le udienze preliminari Paolo Luppi perché «il fatto non sussiste». Tra questi, vi è anche Alberto Muraglia, il “famoso” ex vigile del mercato annonario ripreso dalle telecamere della Guardia di Finanza mentre timbrava il cartellino in mutande all’interno della caserma di Sanremo: proprio quell’immagine era divenuta il simbolo dell’intera inchiesta contro i furbetti della Pubblica Amministrazione. Ebbene oggi, 4 anni dopo, arriva l’assoluzione per colui che era stato definito all’epoca dal Premier Matteo Renzi «Questa è gente da licenziare in 48 ore. E’ una questione di dignità». Il 22 ottobre 2015 quelle immagini avevano portato ad arresti e altre misure per oltre 50 persone ma Muraglia e altri 9 imputati oggi, tramite il rito abbreviato, sono arrivati allo stralcio della loro posizione perché il fatto non sussiste. Le motivazioni della sentenza verranno depositate tra 90 giorni ma è probabile che all’origine della decisione del gip vi possa essere l’accomunare tali modalità di “perdita di tempo” prima del timbro al cosiddetto “recupero vestizione” che è previsto da diversi contratti della Pubblica Amministrazione.

FURBETTI CARTELLINO, SENTENZA CLAMOROSA A SANREMO

«È un impianto accusatorio che vede la Procura della Repubblica, in particolare nella persona della dottoressa Maria Paola Marrali, avere profuso un impegno investigativo davvero notevole, così come per la guardia di finanza di Sanremo. L’impianto accusatorio vede una sostanziale conferma in sedici patteggiamenti e altrettanti rinvii a giudizio. Per quanto riguarda gli abbreviati leggeremo con attenzione le motivazioni e decideremo il da farsi, anche perché su queste posizioni vi erano prove che la Procura ha considerato importanti e di spessore. Valuteremo le motivazioni con estrema serietà, così come con estrema serietà sono state considerate le prove fotografiche e documentali», è il primo commento del procuratore aggiunto di Imperia Grazia Padella, titolare dell’indagine assieme al sostituto Marrali. Di quei 10 imputati, 4 erano poi stati licenziati e a questo punto è assai probabile che proveranno ad ottenere il reintegro presso il Tribunale del Lavoro; «È un sollievo ma non una sorpresa: ne vengo da quattro anni e mezzo di tortura mediatica per colpe che non ho mai avuto, e l’ho sempre sostenuto. Sono stato costretto a cambiare vita, reinventarmi un lavoro, sopportare e far sopportare ingiustamente alla mia famiglia il peso di derisioni, mancanze di rispetto, difficoltà», attacca invece Alberto Muraglia in persona, commentando la sentenza con i giornalisti a Sanremo. « Questi anni nessuno me li restituirà mai, ma ora voglio solo voltare pagina. Timbrare in mutande mi ha trasformato mio malgrado in un simbolo, ho peccato di malcostume, forse di scorrettezza amministrativa, ma non di certo di truffa allo Stato. E finalmente è stata riconosciuta la verità», conclude l’ex vigile “beccato” in mutande ma ora del tutto assolto e reintegrative.

