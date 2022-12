Santa Messa di Natale, Canale 5/ Diretta video streaming: Letture e Vangelo di oggi

COME SEGUIRE LA DIRETTA VIDEO STREAMING DELLA SANTA MESSA SU CANALE 5

Come da tradizione nel giorno di oggi 25 dicembre, anche Canale 5 rende possibile seguire la Santa Messa di Natale in diretta tv e video streaming: mentre la Santa Messa della Vigilia a livello di dirette televisive si sceglie di prediligere la Celebrazione di Papa Francesco dal Vaticano, nel giorno di Natale prima del messaggio del Pontefice con benedizione Urbi et Orbi, Canale 5 e Rai 1 decidono ogni anno di trasmettere la diretta della Santa Messa della nascita di Gesù in una delle tante parrocchie sparse sul territorio.

Dopo l’intervista in esclusiva a Papa Francesco nell’occasione del Santo Natale, Mediaset torna protagonista con la tradizione religiosa: appuntamento con la Santa Messa di Natale su Canale 5 previsto quest’anno alle ore 10 in diretta per l’appunto sulla rete ammiraglia Mediaset, ma anche in diretta video streaming sul portale Mediaset Play-Canale 5, o sulla app Mediaset Infinity (ovviamente sempre qualora siate impossibilitati a recarvi nella vostra comunità o comunque abbiate deciso di celebrare l’Eucaristia del 25 dicembre dopo la Santa Messa della Notte celebrata da Papa Francesco). La Santa Messa di Natale sarà possibile seguirla anche dalle ore 10.55 su Rai 1 (in collegamento dalla Basilica Santa Maria in Trastevere a Roma), il tutto in attesa della Benedizione Urbi et Orbi e del messaggio di Natale di Papa Francesco, visibile dalle ore 11.55 su Rai 1, Tv2000 e Canale 5.

SANTA MESSA DI NATALE SU CANALE 5: IL VANGELO E LE LETTURE DI OGGI

Mediaset quest’anno ha deciso di tenere in “riserbo” la location della Santa Messa del giorno di Natale su Canale 5: resta da capire se rimarrà la medesima dello scorso anno, quando venne celebrata da Padre Rosario Avino nel Santuario di San Giuseppe in San Giuseppe Vesuviano o se invece verrà scelta un’altra parrocchia in collaborazione con la Conferenza Episcopale Italiana. In attesa dunque dell’inizio della Santa Messa di Natale in diretta su Canale 5, eccovi la Liturgia scelta dal Messale della Chiesa Cattolica Italiana per il giorno di oggi 25 dicembre 2022.

La Prima Lettura scelta è il passo di Isaia “Tutti i confini della terra vedranno la salvezza del nostro Dio”; per la Seconda Lettura invece il rito ordinario romano prevede la lettera di San Paolo agli Ebrei, “Dio ha parlato a noi per mezzo del Figlio”: per quanto riguarda il Vangelo di Natale invece la Chiesa propone nella celebrazione della Natività il passo di Giovanni “Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi”. Per quanto riguarda invece il Rito Ambrosiano celebrato nella vasta Diocesi di Milano, le due Letture restano le medesime mentre viene proposto come Vangelo di Natale la lettura del passo secondo Luca che descrive la Natività in Betlemme e l’annuncio al mondo di quel Bimbo che rivoluzionò per sempre la vita dell’umanità.











