Perdono di Assisi 2023, Santa Messa diretta video con Pizzaballa/ “Il dono dell’indulgenza di San Francesco”

LA SANTA MESSA PER IL PERDONO DI ASSISI E L’INDULGENZA DI SAN FRANCESCO

Comincia in questi minuti la Santa Messa per il Perdono di Assisi con il cardinale prossimo alla nomina Mons. Pierbattista Pizzaballa: come ha spiegato ieri il vescovo di Assisi Mons. Sorrentino, l’indulgenza plenaria della Porziuncola offre ogni anno la possibilità ai fedeli in tutto il mondo di “riconciliarsi” con la fede in Cristo, provando a chiedere con costanza quella “promessa di Paradiso” fatta più di 800 anni fa dal Santo Poverello, ma ancora profondamente attuale.

GMG LISBONA 2023/ Oltre i social, la distanza tra ciò che galleggia nel web e l'unica Risposta che conta

«In questi giorni stiamo vivendo appunto la grazia del Perdono di Assisi con migliaia di pellegrini che attraversano la porta della chiesetta angelana chiedendo la grazia della misericordia», rileva ancora il vescovo Sorrentino introducendo la celebrazione del Patriarca Pizzaballa a breve in Basilica di Santa Maria degli Angeli (tra l’altro santo del giorno oggi 2 agosto, ndr). Per il prelato, il Perdono di Assisi porta con sé la speranza di un cammino attraverso la porta “santa” della Porziuncola», che sia «di stimolo per un nuovo slancio evangelizzatore delle nostre case, delle nostre relazioni, della nostra diocesi e della nostra società, bisognosa di perdono e misericordia per tutti».

Gmg Lisbona 2023, diretta video 2 agosto/ Papa Francesco arriva oggi: il programma ufficiale

PERDONO DI ASSISI 2023, LA SANTA MESSA PER L’INDULGENZA DELLA PORZIUNCOLA

Dopo il Triduo di preparazione e l’apertura del Perdono di Assisi 2023 nella giornata di martedì 1 agosto, torna anche oggi il cardinale designato, S.B. Mons. Pierbattista Pizzaballa Patriarca Latino di Gerusalemme, per la Santa Messa Solenne nella Porziuncola all’interno della Basilica di Santa Maria degli Angeli ad Assisi.

Si conferma la tradizione anche dopo 8 secoli della festa originata dall’intuizione di San Francesco dopo una straordinaria apparizione del Signore con la Madonna: la possibilità di concedere a tutto il mondo l’indulgenza plenaria nella (e dalla) Porziuncola, ridefinita poi per l’appunto Grande Perdono di Assisi. L’appuntamento centrale di questa seconda e ultima giornata del Perdono di San Francesco è per le ore 11 con la Solenne Santa Messa presieduta dal prossimo cardinale “designato” da Papa Francesco nel Concistoro del 30 settembre 2023.

Santa Maria degli Angeli/ Oggi, 2 agosto 2023, si celebra la protagonista del Grande Perdono di Assisi

SANTA MESSA PERDONO DI ASSISI: LA CATECHESI DEL PATRIARCA MONS. PIZZABALLA

«Chiedo al Signore la grazia di imparare a stare sotto lo sguardo benevolente di Dio e a partire da questo, riconoscere la nostra dignità di figli di Dio»: così Mons. Pizzaballa chiudeva una delle serate del Triduo di preparazione al Perdono di Assisi 2023, predicando davanti ai frati e ai pellegrini all’interno della Porziuncola. Con un continuo riferimento ai passi della Bibbia – da Isacco a Giacobbe, dal Vangelo di testimonianza del Cristo fino agli atti degli Apostoli – il prossimo cardinale della Chiesa Cattolica si è soffermato sull’unicità del Dio sempre presente che ha saputo cogliere la richiesta di San Francesco per una “pace eterna” a chiunque sia in cuor suo pronto a chiederla e riceverla.

In questo piccolo ma prezioso testo che è il Testamento di San Francesco, ha spiegato ancora il Patriarca già Custode di Terra Santa, «il Santo di Assisi riconosce che Dio è entrato nella sua storia operando una trasformazione radicale: egli è invitato a “fare penitenza”, cioè ad entrare in un ottica nuova di misericordia. In quest’ottica Francesco è condotto alla riscoperta di una nuova dolcezza: stare con i lebbrosi, una fede nelle chiese, e la fraternità». Come ha ricordato ancora Pizzaballa nella catechesi del Perdono di Assisi, il Signore ha insegnato a San Francesco «l’arte di vivere, come in una grande parabola del Regno, sapendo cogliere in tutto, anche nel dolore e nella morte, una Parola capace di accendere una speranza». Per capire cos’è, come funziona e come si ottiene l’indulgenza plenaria nel Perdono di Assisi 2023 eccovi il nostro approfondimento con tutti i dettagli e i precetti in questa due giorni di celebrazioni presso la Porziuncola. Qui a fondo pagina invece i tre momenti di catechesi del Triudo di preparazione con Mons. Pizzaballa.

DIRETTA VIDEO STREAMING DALLA PORZIUNCOLA: IL PROGRAMMA DI OGGI PER IL PERDONO DI ASSISI 2023

Si rinnova dunque anche oggi la possibilità di seguire ogni istante delle celebrazioni per il Perdono di Assisi 2023 in diretta video streaming tramite la WebTV della Porziuncola, il nuovo portale del Perdono di Assisi o anche i canali social dei Frati Minori. Il programma di oggi 2 agosto prevede celebrazioni eucaristiche nella Basilica di Santa Maria degli Angeli alle ore 7, 8, 9, 10, 16,30, 18.

La Santa Messa solenne centrale viene però celebrata da Mons. Pizzaballa alle ore 11.30, sempre davanti alla Porziuncola per impartire l’indulgenza plenaria di Assisi: alle ore 19 è prevista la recita dei Secondi Vespri della Solennità con M.R.P. Francesco Piloni, Ministro provinciale dei Frati Minori di Umbria e Sardegna. La Basilica appena alla base di Assisi – da non confondere con la Basilica di San Francesco in piena città vecchia – rimarrà aperta fino alle ore 23. Sempre oggi è previsto l’arrivo della 41esima Marcia Francescana “Oggi con me in Paradiso” sulla Piazza della Porziuncola.

© RIPRODUZIONE RISERVATA