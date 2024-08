LA SANTA MESSA IN TV SU RAI 1 OGGI 4 AGOSTO 2024: DIRETTA VIDEO STREAMING, GLI ORARI. CELEBRA IL VESCOVO CIOLLARO

Si scende in Puglia nella meravigliosa cornice di Ascoli Satriano per la Santa Messa in diretta Rai 1 oggi 4 agosto 2024: la prima celebrazione del mese agostano sbarca nella Diocesi di Cerignola e Ascoli Satriano con la CEI che ha predisposto per due settimane di seguito una collocazione tutta pugliese per la Santa Messa in diretta tv (domenica 11 agosto sarà la volta infatti di Galatina, provincia di Lecce).

Con inizio alle ore 10.55, la Santa Messa organizzata dall’Ufficio Nazionale per le Comunicazioni Sociali della CEI viene trasmessa anche su Rai 1 nella Concattedrale di Ascoli Satriano, provincia di Foggia: con la regia di Simone Chiappetta e il commento di Simona De Santis, la celebrazione dell’eucaristia segue il calendario liturgico di rito romano con la XVIII Domenica del tempo ordinario. Oltre al primo canale Rai, è possibile seguire la Santa Messa Rai 1 di oggi anche in diretta video streaming sul sito di RaiPlay-Rai 1 oltre che ovviamente sull’app RaiPlay scaricabile da tutte le piattaforme. A celebrare la Santa Messa su Rai 1 dalla Concattedrale sarà direttamente il vescovo della Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano, ovvero mons. Fabio Ciollaro, ordinato responsabile diocesano dal 2 aprile 2022 e presidente della Commissione regionale per la liturgia nella Conferenza Episcopale di Puglia.

LE LETTURE E IL VANGELO DELLA SANTA MESSA IN DIRETTA DA ASCOLI SATRIANO: “L’UNICA OPERA È CREDERE IN DIO”

La diretta video streaming e tv Rai 1 della Santa Messa dalla Concattedrale di Ascoli Satriano – edificata nel XIII secolo e dedicata a San Francesco, il Santo “protagonista” lo scorso 1-2 agosto con il Perdono di Assisi 2024 che dona ogni anno la possibilità dell’indulgenza plenaria a tutta la cristianità – vedrà al termine la consueta programmazione della domenica sulla Rai: la trasmissione “A Sua Immagine” attenderà l’Angelus di Papa Francesco delle ore 12 dalla Piazza San Pietro in Vaticano.

Tornando all’aspetto liturgico, la Santa Messa di oggi 4 agosto 2024 secondo il calendario della CEI si concentra sul Vangelo della “fame e della sete”, con Gesù come risposta unica e originaria: la Prima Lettura della celebrazione eucaristica odierna è tratta dal libro dell’Esodo, “Io farò piovere pane dal cielo per voi”. Raccontando il passo della Bibbia con Mosè e Aronne, si rammenta il dialogo con il Signore prima della discesa della manna dal cielo: la Seconda Lettura invece è tratta dalla lettera di San Paolo agli Efesini, “Rivestite l’uomo nuovo, creato secondo Dio”. Qui l’Apostolo ribadisce la centralità della conoscenza di Cristo come risposta alle domande e istanze di ogni individuo: «vi dico dunque e vi scongiuro nel Signore: non comportatevi più come i pagani con i loro vani pensieri». Infine, la Santa Messa su Rai 1 oggi avrà la lettura e il commento nell’omelia del vescovo Ciollaro sul Vangelo di San Giovanni “Chi viene a me non avrà fame”. Alla richiesta di consegnare agli uomini il pane per sfamarli in eterno, Cristo risponde perentorio: «Io sono il pane della vita; chi viene a me non avrà fame e chi crede in me non avrà sete, mai!».