Santiago De Martino, il figlio di Stefano/ Diventa un modello insieme a papà

Stefano De Martino non ha mai nascosto il grande amore che prova per il figlio Santiago, frutto dell’amore per Belen Rodriguez nove anni fa. I due hanno sempre cercato di stare insieme il più possibile nel tempo libero anche nel periodo in cui lui era separato dalla showgirl argentina e ora che il riavvicinamento tra i due sembra ormai cosa fatta il bambino non può che godersi l’armonia ritrovata tra i genitori. Tutto sembra procedere per il meglio, nonostante non ci siano stati proclami da entrambe le parti, consapevoli di come sia importante restare con i piedi per terra dopo che un precedente ritorno di fiamma tra i due non aveva funzionato.

Il conduttore è sempre stato riservato, ma in questa fase della sua vita lo è ancora di più: “Ti rispondo sinceramente, non perché voglia fare mistero di nulla – ha raccontato a Silvia Toffanin, ospite di ‘Verissimo’ -. È che ho una sana abitudine da un po’ di anni a non parlare di queste cose. Semplicemente perché ho capito sulla mia pelle che per tutelare i miei affetti, mio figlio compreso, conviene non aggiungere altro a tutto quello che scrivono le persone”.

Santiago e Stefano De Martino: i due sono sempre più complici

A unire ulteriormente Santiago e Stefano De Martino ora ci ha pensato Giorgio Armani. I due sono stati infatti scelti dal celebre stilista come testimonial per la nuova campagna pubblicitaria per uomo e bambino di Emporio Armani. Il filmato che è stato pubblicato dal brand è davvero dolcissimo per la presenza di alcune immagini del bambino quando era più piccolo, in cui appare evidente come l’affiatamento tra loro sia stato sempre fortissimo.

Il conduttore è consapevole di come il figlio sia inevitabilmente al centro dell’attenzione di tutti, giornalisti e non solo, ma sia lui sia Belen fanno il possibile per proteggerlo: “Essere figlio di due genitori che fanno un lavoro così particolare credo non sia semplice. Ho avuto paura in passato che Santiago fosse oggetto di troppe attenzioni, però è una cosa con cui faccio i conti. Ho capito nel tempo che non posso essere un filtro costante per mio figlio. Non posso filtrargli la realtà: ho provato a dargli gli strumenti giusti per avere una chiave di lettura giusta e per far sì che anche le cose più crude della vita riesca ad affrontarle nella maniera più opportuna” – ha detto nel video pubblicitario.

