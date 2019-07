Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni/ Frecciatine social, lui “era per ridere” ma…

Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni al centro di un vero e proprio scontro social. I due ex protagonisti di Uomini e Donne in queste ore continuano a lanciarsi delle frecciatine al veleno per via di una faccenda che sembra non essere ancora del tutto chiusa. Ad iniziare è stato Mastroianni, la scelta di Sara nel programma di Maria De Filippi, il quale nelle passate ore attraverso una storia su Instagram, taggando Alessio Campoli, ex corteggiatore di Angela Nasti, ha espresso la sua solidarietà. Luigi ed Alessio, infatti, hanno in comune proprio lo stesso triste epilogo dopo le rispettive scelte a Uomini e Donne e non è un caso se la Nasti è stata persino definita la Sara Affi Fella 2.0. Dopo la notizia del presunto flirt con il calciatore Kevin Bonifazi, Mastroianni ha lanciato un’altra frecciatina all’indirizzo della Affi Fella, ribadendo il paragone tra le due ex troniste: “9 maggio, Ibiza, 15 giorni, Serie A. Mi rivedo molto in Alessio. Tvb”. Entrambe, infatti, dopo le rispettive scelte si sono recate a Ibiza con le amiche, e di ritorno hanno lasciato i propri fidanzati per poi uscire poco dopo allo scoperto con un calciatore. Alle frecciatine di Mastroianni è seguita la replica di Sara, sempre via social: “Siccome è passato un anno, siccome hai fatto un intero trono durante il quale mi hai mandato frecciatine a destra e a sinistra, e ci sta perché io sbagliato ed è stato sbagliato tutto quello che ho fatto, adesso però basta, il trono è finito, credo che tu ti sia fidanzato, io anche sono fidanzata, abbiamo due vite totalmente diverse e continuare con questa storia non credo serva a nulla”. Quindi ha smentito anche il paragone con la Nasti, spiegando: “non penso proprio che questa ragazza abbia fatto quello che ho fatto io”.

SARA AFFI FELLA E LUIGI MASTROIANNI: SCONTRO SOCIAL

La replica di Luigi Mastroianni non si è fatta però attendere e tramite le sue storie Instagram ha smentito che sia stata una frecciatina parlando di una battuta “simpatica”. “Questa storia ha preso una piega che non volevo. Si è anche smossa la Big Nasti dal suo trono, da dove guarda tutti dall’alto verso il basso, ma non mi interessa”, ha spiegato il giovane. Quindi si è giustificato ripercorrendo anche i suoi atteggiamenti solidali con Campoli e spiegando: “Tutto qua, era per ridere. Non ho mai detto che le due storie sono uguali o che Angela c’aveva il fidanzato prima. Questo non l’ho detto io, lo state dicendo voi… A Sara, le auguro tutto il bene di questo mondo, io, con lei, non c’ho più assolutamente niente!”. Tutto sembrava essere destinato a chiudersi qui se non fosse che la Affi Fella nel pomeriggio è tornata nuovamente sull’argomento. “Ho appena visto le storie di Luigi, ti ringrazio e lo faccio pubblicamente per le belle parole che hai speso e gli auguri che mi hai fatto”, ha esordito. Eppure, a differenza di quanto rivelato da Luigi, il quale avrebbe fatto giungere tramite terze persone il suo sostegno alla ragazza nel periodo più critico, la stessa ha smentito: “durante quel periodo non ho ricevuto alcun tipo di supporto né in pubblico, e ci sta, ma neanche dietro. Io non ho ricevuto alcuna sua parola come dichiarato, ma se lo ha fatto lo ringrazio”. Tuttavia, la giustificazione della semplice battuta simpatica non le è andata a genio: “era una chiara frecciatina a me e all’altra ragazza, non prendiamoci in giro”, ha chiosato.

