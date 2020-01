SARA AMIRA, NUOVA TRONISTA/ Uomini e Donne, Tina: “finalmente una ragazza che…”

Sara Amira si presenta con la sua tenuta da lavoro al pubblico di Uomini e Donne. La bellissima assistente di volo si presenta come una ragazza normale, la classica ragazza dalla porta accanto che, per lavoro vive a Roma anche se continua ad essere molto legata alla sua città, Rieti. Viaggiando ogni giorno, Sara apprezza sempre di più la bellezza di stare in famiglia. Appena può, infatti, corre a Rieti dove vivono i suoi tre fratelli e la mamma che rappresenta la persona più importante della sua vita. “Mi reputo una ragazza orgogliosa e fortunata se penso che a tanti ragazzi della mia età ancora non hanno un lavoro. L’amore, in passato, è riuscito a farmi spegnere un sorriso. Penso che nessun uomo debba permettersi di far sentire la propria donna una nullità”, spiega Sara non trattenendo le lacrime ripensando al male che ha vissuto in passato. Nonostante tutto, però, la nuova tronista non ha mai perso la fiducia nell’amore che spera di trovare nello studio di Uomini e Donne. In studio, viene piacevolmente accolta da Tina Cipollari che dice: “finalmente una ragazza che non è un’ex modella o un’influencer e che non ha quell’aspirazione” (aggiornamento di Stella Dibenedetto)

SARA AMIRA, IL PASSATYO DOLOROSO DELLA NUOVA TRONISTA DI UOMINI E DONNE

Sara Amira è la nuova tronista di Uomini e Donne. La 28enne di Rieti che di professione fa l’assistente di volo comincia la sua avventura nella puntata odierna del trono classico di Uomini e Donne diventando l’unica protagonista femminile dopo la scelta di Giulia Quattrociocche, felicemente fidanzata con Daniele Schiavon e l’abbandono di Veronica Burchielli che sta vivendo una storia d’amore con Alessandro Zarino. Sara, ragazza dalla porta accanto, con tre fratelli e una madre a cui è molto legata, si presenterà dichiarando di avere tanta voglia d’innamorarsi dopo alcune delusioni sentimentali. “L’amore – spiegherà Sara nel video di presentazione – in passato è riuscito a farmi spegnere il sorriso. Ho vissuto delle relazioni in cui non mi sono sentita mai apprezzata e valorizzata. Sono arrivata quasi a pensare che sono una nullità. Nessun uomo deve permettersi di far sentire la propria donna una nullità”.

SARA AMIRA, LA NUOVA TRONISTA DI UOMINI E DONNE SVELA LE SUE DELUSIONI D’AMORE

Sara Amira ha voglia di trovare un uomo che la faccia sentire importante e la rende felice con piccoli gesti quotidiani, cosa che finora non ha mai avuto dai suoi precedenti fidanzati. “Sono stata veramente male. Non ho mai avuto una vita quotidiana di condivisione, tipo una giornata intera insieme, andare al cinema, andare a pranzo, avrei voluto una persona che mi dicesse quanto tenesse a me e che mi facesse capire quanto fossi importante. Con il tempo ho capito che quella sbagliata non ero io ma che in realtà mi circondavo di persone sbagliate”, spiegherà nel video di presentazione. La nuova tronista non cerca cose straordinarie, ma la sincerità e le cose semplici. “Sono fermamente convinta che un sorriso faccia bene quanto un bacio o un abbraccio sincero”. Importante saranno i consigli della madre sulla quale dirà: “I sacrifici, che ha fatto da un po’ di anni a questa parte, li ha fatti per mantenerci per non farci sentire meno degli altri anche per andare a farci mangiare una pizza. Per me è la persona più importante della mia vita”. Tra i corteggiatori di Sara spunteranno Sonny e Valerio, ex corteggiatori di Giulia Quattrociocche e di Veronica.



