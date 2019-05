Sara Croce è Madre Natura/ “Un sogno che si avvera” (Darwin di Donatello)

Sara Croce è l’unica Madre Natura italiana che abbiamo visto in questa edizione di Ciao Darwin ma non è questa la novità di oggi visto che la bella biondina che ha fatto impazzire il web oggi tornerà protagonista nel prime time di Canale 5 per i Darwin di Donatello, premi speciale del programma di e con Paolo Bonolis. Al momento, state tranquilli, non è arrivata nessuna proposta di lavoro per lei in tv (almeno non nota al grande pubblico) e il salotto che la ospiterà sarà lo stesso che l’ha lanciata tre settimane fa ovvero quello di Ciao Darwin che torna in onda con una puntata speciale e con un’unica Madre Natura già annunciata ovvero l’amata Sara Croce. Il pubblico l’ha acclamata il venerdì sera del suo debutto e lo ha fatto anche nei giorni seguenti e deve essere questo ad aver spinto la redazione ha scegliere proprio lei per gestire l’ultima puntata speciale di questa edizione, quella dedicata di Darwin di Donatello, i premi per i migliori performer di quest’anno.

UN SOGNO CHE SI AVVERA

Sara Croce ha partecipato felice alla trasmissione di Paolo Bonolis e non solo perché è sicuramente un’ottima vetrina nel prime time di Canale 5 ma per via di un ricordo speciale e di un sogno che si è realizzato proprio nel momento in cui ha calcato la lunga gradinata che permette l’accesso al palco dei concorrenti e degli ospiti. Lei stessa ha rivelato ai suoi fan sui social che quello di partecipare al programma nelle vesti di Madre Natura è stato sempre un suo sogno: “Sin da piccola ho sempre guardato Ciao Darwin con mia mamma e mio fratello.. mi ricorderò sempre quando vidi per la prima volta madre natura, rimasi incantata dalla sua bellezza…. Ho pianto dalla gioia..non me lo sarei mai aspettato, non potete capire la demoralizzazione al casting dopo aver visto così tante belle ragazze tutte insieme.. e invece ce l’avevo fatta, ero fiera di me. Non ho vinto un premio per la letteratura o per la fisica, ma sicuramente ho vinto qualcosa che mi porterò dietro per molto tempo come l’accettazione di me stessa e la consapevolezza del mio corpo“. Un’ottima prova per Sara Croce che adesso “rischia” davvero di andare oltre e di poter accedere ad altri studi televisivi magari con un altro ruolo che le conceda anche la possibilità di parlare più di quanto è successo a Ciao Darwin e, magari, iniziando proprio da questa sera.

Ecco il suo post pubblicato su Instagram:

MA CHI E’ SARA CROCE?

Sara Croce non è nuova al mondo della televisione visto che due anni fa prese parte a Miss Italia dove si dovette accontentare (addirittura) di un quinto posto. A quanto pare i suoi 20 anni, un’altezza di oltre 1,80 m, i suoi occhi azzurri e suoi lunghi capelli biondi non sono bastati a farla salire sul podio del concorso di bellezza dove era arrivata partendo dalla sua Garlasco, in provincia di Pavia. Sono tante le passerelle che l’hanno vista sfilare ma anche le aule della IULM di Milano dove studia come tutti i ragazzi della sua età seguendo i corsi della facoltà di Comunicazione d’impresa. Nel suo futuro quindi non ci sono solo i sogni della moda e della tv ma anche la voglia di qualcosa di solido che possa sostenere la sua bellezza magari un giorno. Per quanto riguarda la sua vita privata, invece, vige il mistero assoluto. Da quanto possiamo capire dai suoi social sembra proprio che nella sua vita non ci sia un fidanzato almeno non uno da sbandierare ai sette venti in questo momento in cui la sua carriera sta davvero segnando una svolta. Forse un giorno, o magari questa sera, ne sapremo di più?



