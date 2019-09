Sara Facciolini/ Foto, “raccomandata” da Madonna e Renato Zero (Tale e Quale Show)

Il canto forse non sarà un problema per Sara Facciolini, artista che ha iniziato a danzare ad appena quattro anni ed entrata già giovanissima nel corpo di ballo di Torno Sabato e Domenica In. Da oggi, venerdì 13 settembre 2019, avremo modo di vederla come concorrente a Tale e Quale Show 2019 al fianco di un presentatore con cui ha già lavorato in ben due occasioni. La Facciolini e Carlo Conti si conoscono infatti fin dai tempi de L’Eredità, quando la ballerina si ritrova a rivestire i panni di Professoressa. Si trasformerà invece in valletta negli anni successivi grazie al programma I migliori Anni. Le imitazioni saranno fra i suoi punti di forza? Grazie alle sue abilità nella danza, la Facciolini ha avuto modo di lavorare con Renato Zero e ancora prima con la regina del pop, Madonna. Ha avuto quindi modo di osservare alcuni artisti da vicino, anche se in realtà spesso e volentieri viene accostata a Monica Bellucci per via della forte somiglianza con l’attrice. Un dettaglio evidente anche nell’ultima foto pubblicata alla fine di agosto, dove troviamo Sara lungo la riva di Monopoli, vestita in abito nero, rossetto rosso acceso ed un fisico che ricorda molto quello della Bellucci. Clicca qui per guardare la foto di Sara Facciolini.

Sara Facciolini, Tale e Quale Show: sarà una rivelazione?

Sara Facciolini sarà una delle rivelazioni di Tale e Quale Show 2019? Di certo in base alla sua carriera possiamo dare per scontato che abbia sempre messo tutto il suo impegno per riuscire a raggiungere importanti traguardi. Quella grinta e voglia di fare che più la caratterizzano potrebbero portarla molto più lontana del previsto, mentre i fan si interrogano sulle sue doti canore. Dato che la danza è la sua vita, la concorrente dovrà solo dimostrare di possedere le due qualità principali richieste per partecipare al talent show: sapere imitare ed avere una bella voce. Purtroppo non sappiamo ancora nulla di quale artista le è stato affidato per la prima puntata del programma, visto che in una delle Storie su Instagram ha preferito più che altro mostrare ai fan il vasto guardaroba che le è stato messo a disposizione. Una bella e corposa sezione fatta di vestiti colorati, camicette bianche e molto altro ancora, confinante tra l’altro con gli outfit scelti per Eva Grimaldi. “Quel che importa davvero è la versatilità naturale”, ha sottolineato Carlo Conti durante la conferenza stampa, aggiungendo anche che la fatica e lo studio faranno il resto. La Facciolini dimostrerà di avere queste doti oppure finirà in fondo alla classifica?

Un fisico esplosivo

Visualizza questo post su Instagram Grazie @vitosatalino_official @luana_laportosa @donferrante Un post condiviso da Sara Facciolini (@sarafacciolini) in data: 22 Ago 2019 alle ore 4:09 PDT





