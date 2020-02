Sara Gotti, fidanzata Riki/ Il cantante a Sanremo 2020: “insieme da 1 anno e mezzo”

Sara Gotti è la fidanzata di Riccardo ‘Riki’ Marcuzzo, uno dei 24 big in gara al Festival di Sanremo 2020. Una storia d’amore recentemente confermato dallo stesso ex cantante di Amici che dopo una serie di rivelazioni ha deciso di uscire allo scoperto ufficializzando la storia d’amore con la 22enne milanese. La conferma è arrivata tramite i social con una serie di video pubblicati dallo stesso cantante su Instagram. Ma chi è Sara Gotti? Di lei si conosce davvero poco, ma possiamo dirvi con certezza che ha 22 anni ed è nata il 28 gennaio e studia Marketing nella capitale della Moda. L’incontro con Riki è avvenuto quasi per caso grazie ad un cena da amici in comune e da circa due anni sono inseparabili. In realtà Sara è amica del fratello di Riki, che le ha permesso di conoscere da vicino l’amatissimo cantante di Amici. A Verissimo è stato lo stesso Riki a parlare della sua Sara dicendo: “è super bella e molto luminosa. Sento tanto le emozioni e l’energia delle persone, le leggo un po’ negli occhi e lei è una persona trasparente, con lei vedi che è genuina, pura. Non le interessa il successo, il gossip, il mio mondo professionale. Penso e spero che si sia innamorata di Riccardo e non di Riki”.

Sara Gotti e Riccardo Marcuzzo è amore

Riccardo Marcuzzo e Sara Gotti sono felici ed innamorati. A confermarlo è stato lo stesso cantante ospite a Verissimo di Silvia Toffanin. Alla domanda “‘e quindi è amore?’” Riki non si è tirato indietro nel rispondere: “è più di un anno e mezzo che stiamo insieme, sì sì sì”. Un amore che dura da circa un anno e mezzo che ha conquistato anche il cuore dei tantissimi fan di Riki visto che tutti i suoi follower l’hanno accolta a braccia aperte. In questi giorni però Riki si prepara ad una importantissima prova per la sua carriera: il palcoscenico di Sanremo 2020 dove sarà in gara con il brano “Lo sappiamo entrambi”. Per l’occasione Sara raggiungerà il suo fidanzato nella città dei fiori per stargli vicino in questa avventura. Del resto non è la prima volta, visto che in passato la bella Sara ha seguito spesso il suo Riki nei vari concerti sparsi in tante città dell’Italia. A confermarlo gli stessi fan che sui social hanno notato la presenza di Sara ai live di Riki ancor prima dell’ufficializzazione della loro storia. La canzone di Sanremo 2020 sarà contenuta nel nuovo album di inediti del cantante anticipato dal singolo “Gossip” e accompagnato da un video in cui il bel cantante ha dato ben 35 baci sotto la sapiente regia di Giacomo Triglia. “Ho baciato tutti tranne lei. Guarda il video di Gossip, prima che lo censurino” aveva detto poco dopo sui social il cantante.

