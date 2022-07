Sara Marino, fidanzata di Tananai/ “Ci siamo conosciuti durante una serata”

Tananai e la fidanzata Sara Marino: l’incontro dopo Sanremo?

Sara Marino è la fidanzata del cantante Tananai. La misteriosa ragazza è la fidanzata del cantante rivelazione dell’ultimo Festival di Sanremo 2022 dove si è classificato all’ultimo posto con “Sesso occasionale” riscuotendo però un grandissimo successo tra il pubblico dei social e dei giovanissimi. Nessuno era a conoscenza della presenza di una donna nella vita del cantante che, sulla scia del clamore mediatico legato alla kermesse canora, ha rotto il silenzio rivelando di essere felicemente innamorato. “Ho una fidanzata, l’ho conosciuta durante una serata. L’ho scelta perché è particolare, non vive a casa mia ma lo spazzolino ce l’ha a casa e anche le ciabatte. E’ quella che mi prende a calci nel videoclip, i piedi sono i suoi. Sono innamorato” sono state le parole del cantante tra i protagonisti dell’estate 2022 con “La dolce vita”, il brano feat. Fedez e Mara Sattei.

Tananai/ "Sanremo? Mi sono incazzat* con me stesso!"

Alberto Cotta Ramusino, questo il vero nome di Tananai, e Sara Marino farebbero coppia fissa da diverso tempo, ma non è dato sapere di più. La ragazza, infatti, è molto discreta e riservata e in rarissime occasioni ha rilasciato dichiarazioni sul compagno.

Sara Marino: “Tananai? Non sono gelosa”

Ma chi è Sara Marino, la fidanzata di Tananai? C’è tantissima curiosità sulla compagna del giovane cantante di Sanremo 2022. In realtà sono davvero poche le informazioni sulla ragazza che, dopo aver conseguito la laurea in architettura presso il Politecnico di Milano, ha iniziato la sua carriera come architetto junior. Detto questo, la ragazza è apparsa in diversi scatti e foto pubblicate dal cantante sui social dove le ha fatto diverse dediche d’amore.

Tananai cade sul palco di Battiti Live, come sta?/ Il video spopola sui social e...

Tra le tante: “Ti amo amore” le ha scritto proprio Alberto Cotta Romano come commento ad una foto di coppia postata nel 6 gennaio 2021. La ragazza sul conto del fidanzato ha semplicemente detto di “non essere gelosa”!

LEGGI ANCHE:

Tananai, "Alle medie mi chiamavano ciccione"/ "Quando sono dimagrito…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA