Sara Marino, fidanzata di Tananai/ Lui: “non vive da me, ma sono innamorato”

Sara Marino è la fidanzata di Tananai, il cantante rivelazione di Sanremo 2022. L’incontro tra i due è avvenuto durante una serata come ha raccontato il cantante di “Sesso occasionale”. “Ho una fidanzata, l’ho conosciuta durante una serata. L’ho scelta perché è particolare, non vive a casa mia ma lo spazzolino ce l’ha a casa e anche le ciabatte. E’ quella che mi prende a calci nel videoclip, i piedi sono i suoi. Sono innamorato” – ha detto il cantante che è tra i protagonisti dell’estate 2022 con “La dolce vita”, il brano pubblicato con Fedez e Mara Sattei. Della fidanzata di Alberto Cotta Ramusino, questo il nome all’anagrafe del cantante, si conosce davvero pochissimo visto che la ragazza è rimasta segreta per diverso tempo.

A rompere il silenzio è stato proprio il cantante durante la settimana di Sanremo quando Amadeus sul palcoscenico del Teatro Ariston gli ha chiesto se avesse una fidanzata e lui ha risposto “si”.

Sara Marino e Tananai: un amore non da “sesso occasionale”

Ma chi è Sara Marino, la fidanzata di Tananai? Sono pochissime le informazioni sulla ragazza che, stando ad una serie di indiscrezioni, avrebbe studiato architettura presso il Politecnico di Milano. La ragazza sui social è molto attiva e sono diversi gli scatti pubblicati in compagnia del cantante che in diverse occasioni le ha fatto delle romantiche dediche. “Ti amo amore” le ha scritto proprio Alberto Cotta Romano come commento ad una foto di coppia postata nel 6 gennaio 2021.

Oggi Sara Marino, dopo aver conseguito la laurea in Architettura, sta lavorando come architetto junior e ha rivelato di non essere gelosa di Tananai che è passato dall’anonimato alla ribalta nel giro di pochissimi mesi!

