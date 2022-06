Chi è Sara Marino, la fidanzata di Tananai/ e sue dichiarazioni sul bacio con Fedez

Sara Marino, la fidanzata che Tananai ha “svelato” solo di recente

Sara Marino è la fidanzata di Tananai, il cantautore milanese che dopo Sanremo 2022 sta spopolando sia sui social che su Spotify. Inizialmente grazie alle dichiarazioni del cantante, eravamo a conoscenza dell’esistenza di una fidanzata, ma non sapevamo ancora chi fosse. Durante il Festival di Sanremo 2022, il conduttore (Amadeus) aveva chiesto al giovane cantautore se avesse una fidanzata e lui aveva semplicemente detto di si.

Qualche settimana dopo Tananai è stato ospite del programma Le Iene e li aveva approfondito le dichiarazioni in merito alla sua relazione sentimentale. Il cantante aveva dichiarato: “Ho una fidanzata, l’ho conosciuta durante una serata. L’ho scelta perché è particolare, non vive a casa mia ma lo spazzolino ce l’ha a casa e anche le ciabatte. E’ quella che mi prende a calci nel videoclip, i piedi sono i suoi. Sono innamorato”. Il videoclip a cui si riferiva era quello del brano “Esagerata”, la canzone che aveva portato a Sanremo Giovani nel 2021, che racconta un litigio tra due persone. Ebbene, lei si chiama Sara Marino, conosciamola meglio.

Sara Marino, vita privata e dichiarazioni in merito al bacio tra Tananai e Fedez

Dalle ultime dichiarazioni di Tananai in merito alla sua relazione sentimentale, abbiamo scoperto chi è la donna di cui si è tanto innamorato. Si chiama Sara Marino, è una ragazza milanese che dopo aver studiato architettura al Politecnico di Milano ha intrapreso la sua carriera come architetto junior. All’interno del suo profilo Instagram (a differenza di quello del fidanzato), ci sono alcuni scatti di coppia che fanno capire che oltre al feeling tra i due c’è un supporto costante.

Possiamo infatti denotare che Sara aveva sostenuto a pieno il fidanzato per l’esperienza a Sanremo 2022; poco prima i due avevano mangiato una pizza seduti per strada e lei aveva postato lo scatto su Instagram. Lui aveva commentato la foto scrivendo: “Ti amo amore”, ma in generale ha sempre preferito rimanere più riservato e non pubblicare foto di coppia. Di recente Sara come tutto il mondo del web ha assistito al bacio a stampo tra il suo fidanzato e Fedez, durante un concerto di Tananai al Fabrique di Milano. Un bacio affettuoso e al contempo goliardico che sottolinea l’affetto che i due artisti provano. Sara ha commentato quel bacio dichiarando: “Non sono gelosa”.

