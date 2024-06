Sara Marino, fidanzata Tananai/ Il cantante: “non vive a casa mia, ma sono innamorato”

Tananai e la fidanzata Sara Marino fanno coppia fissa da più di 3 anni; una storia iniziata quasi per caso ma che ha cambiato in meglio la vita del cantautore di Tango che parlando della fidanzata ha spiegato i motivi per cui l’ha scelta: “ho una fidanzata, l’ho conosciuta durante una serata. L’ho scelta perché è particolare”.

Sara Marino, chi è la fidanzata di Tananai/ Schiva e riservata, ha fatto perdere la testa al cantante

Sara Marino e Tananai oramai non si nascondono più, anzi lei è sempre vicina al cantante che negli ultimi anni si è affermato come uno dei cantautori più amati della scena musicale italiana grazie al successo di Tango, una canzone d’amore accompagnata da un video che ha emozionato tutti e che il cantante ha raccontato così: “Ero impegnato nella scrittura di Tango quando mi è stata raccontata da amici la storia di Olga e Maxim e sono stato subito travolto da emozioni forti e contrastanti. È passato un anno dall’inizio di questo conflitto e forse ci siamo dimenticati che non si tratta solo di strategia e politica ma di quotidianità che si sfaldano e si riadattano per non far svanire ogni traccia di umanità, di amore”.

Sara Marino, la fidanzata di Tananai resta alla larga dai riflettori/ Una scelta per proteggere la relazione

Sara Marino e Tananai: un amore a prova di convivenza?

Sara Marino è la ragazza ha fatto breccia nel cuore di Alberto Cotta Ramusino, questo il vero nome di Tananai. I due oramai fanno coppia fissa da più di due anni visto che la prima foto pubblicata insieme su Instagram risale al 2021. Nonostante il cantante abbia confessato di provare un forte sentimento per l’architetto junior non hanno ancora preso casa insieme, anche se i presupposti per una futura convivenza ci sono tutti ”

“Non vive a casa mia ma lo spazzolino ce l’ha a casa. Anche le ciabatte. Sono innamorato” – ha dichiarato Tananai in occasione di una intervista rilasciata a Le Iene dove, nonostante la timidezza e la riservatezza che l’hanno da sempre contraddistinto, il cantante ha deciso di aprire il suo cuore e parlare apertamente della sua fidanzata Sara Marino.

Tananai, come ha conosciuto la fidanzata Sara Marino?/ Tutto è nato da una cena poi...

