Sara Masserini de Il Collegio 6, chi è/ “Sono chirichetta e secchiona convinta, non faccio copiare…”

Chi è Sara Masserini concorrente del Il Collegio 6

Sara Masserini sarà tra i protagonisti de Il Collegio 6 che torna oggi, 26 ottobre 2021, su Rai 2. È una ragazza di Colzate (BG), ha 16 anni ed è ciò che in gergo si definisce “la classica brava ragazza”. Sara, infatti, è eccellente sia a livello scolastico (ha tutti ottimi voti, naturalmente) che nella vita di tutti i giorni (è dolce, amorevole, sportiva, ama gli animali e la natura). A scuola, Sara, vanta una media del 9.27 e dichiara categoricamente che né a scuola né a “Il Collegio” farà mai copiare nessun compagno. Assolutamente. Questo suo atteggiamento deciso e categorico non si può dire che sarà preso bene da tutti gli alunni de “Il Collegio 6”, soprattutto dai “meno secchioni”. “Sono orgogliosa di essere secchiona”, dichiara Sara durante l’intervista di presentazione, e non è una dichiarazione da poco: anzi, è una cosa che le fa onore. Un termine che Sara odia profondamente è il verbo “copiare”, per lei copiare a scuola è una cosa assolutamente inconcepibile: “copiare è una sorta di presa in giro sia verso il professore che verso lo studente stesso che copia, il quale ottiene un voto che non gli appartiene affatto”, dice decisa e arrabbiata.

Per Sara è giusto e corretto rispettare sempre le regole, sia a scuola che nella vita: questo è il suo motto, e non vuole sentire ragioni. La ragazza ammette e riconosce di essere “un po’ maestrina”, sorridendo coi suoi grandi occhi chiari. Chissà se questo suo lato “da maestrina”, come lei si definisce, sarà fonte di antipatie tra i suoi futuri compagni de Il Collegio.

Sara Masserini, la grande passione per la Religione

Sara Masserini de Il Collegio è una ragazza davvero molto religiosa: infatti fa la chirichetta in Chiesa da ben sette anni, legge sempre le sacre letture e non rinuncia a pregare tutte le sere – prima di andare a letto a dormire – per ringraziare il suo Dio per tutto ciò che le ha concesso e per tutto il bene che ha ricevuto e che ogni giorno riceve. La mamma e il papà di Sara Masserini sostengono orgogliosi che lei è la figlia perfetta che hanno sempre desiderato e che non possono assolutamente lamentarsi di nulla: “Sara riesce sempre a conquistare chi ha di fronte”, sostiene il padre, orgoglioso della sua piccola.

Sara Masserini ha un profilo Instagram molto semplice, come la sua personalità, che conta pochi contenuti essenziali in cui mostra soprattutto foto nella natura, la sua passione per il nuoto e l’amore per il suo cagnolino. Non emerge alcuna situazione sentimentale dai social per cui non si sa se la giovane “secchiona” dai grandi occhi chiari ha il cuore libero oppure no. Lo scopriremo presto durante la messa in onda del programma il 26 ottobre 2021.

