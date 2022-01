Sara Ricci ricorda Paolo Calissano/ “La sua morte non è stata qualcosa di voluto”

Sara Ricci ospite di Verissimo ricorda l’amico e collega Paolo Calissano. La morte dell’attore ha scosso il mondo della tv e in particolare l’attrice che in passato ha condiviso il set della popolare soap ‘Vivere”. La Ricci, attualmente impegnata sul set di “Un posto al sole”, parlando proprio di Paolo Calissano ha dichiarato: “so che aveva voglia di riscattarsi. Per lui c’erano anche delle nuove prospettive di lavoro. Recentemente aveva fatto dei provini e stava ottenendo dei risultati. Sono arrabbiata con le persone che si sono approfittate di lui, sono dei maledetti. Per soldi hanno fatto in modo di circondarlo di determinate sostanze”.

Non è un segreto che Paolo Calissano per anni ha fatto uso di sostanze stupefacenti che l’hanno anche portato al centro di un’indagine che ha pagato. La sua morte però è arrivata come un fulmine a ciel sereno sconvolgendo la vita dell’attrice che sui social ha voluto ricordare in lacrime il suo amico.

Sara Ricci: “la morte di Paolo Calissano è un dolore incredibile”

“Quando ho saputo la notizia della scomparsa di Paolo sono scoppiata a piangere”. Con queste parole Sara Ricci sui social ha esordito ricordando l’amico e collega Paolo Calissano trovato morto nella sua abitazione a Roma all’età di 54 anni. “È un dolore incredibile, sono molto provata” – ha aggiunto l’attrice – “Paolo è finito in questa situazione perché era depresso. Con me, fuori dal set, si lamentava spesso anche se agli altri si mostrava sempre preparato, lucido e un gentiluomo. Credo che il suo malessere nascesse dai primi di anni di vita, a causa dei suoi genitori”.

L’incontro tra Sara e Paolo Calissano era avvenuto sul set della soap opera “Vivere”; da quel momento tra i due è nata una splendida amicizia come ha raccontato proprio in diverse occasioni l’attrice. “Nell’ultimo periodo c’eravamo un po’ persi, ma fino a qualche anno fa lo incontravo a Roma perché abitavamo nella stessa zona. Quando lo vedevo era una gioia e stava bene” – ha detto la Ricci concludendo – “siamo stati una coppia molto amata dal pubblico. Tra di noi c’è stato un grande amore del tipo ‘amicale”.



