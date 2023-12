Beatrice Luzzi, lite con Sara Ricci al Grande Fratello 2023?/ “E’ sempre critica nei confronti del gioco…”

Grande Fratello 2023, Beatrice luzzi “vede” Sara Ricci fuori dalla Casa

Beatrice Luzzi continua ad essere il baricentro delle dinamiche più incandescenti del Grande Fratello 2023, anche quando si tratta semplicemente di cimentarsi in un gioco di gruppo. Come riporta Novella 2000, la scorsa sera i concorrenti si sono cimentati nel “gioco del panetto”, un format dove ognuno avrebbe dovuto fare due nomi tra i coinquilini: uno meritevole della permanenza, l’altro no.

Beatrice Luzzi – come spiega il portale – ha letteralmente spiazzato tutti nel dare il suo nome che a suo dire meriterebbe di lasciare il Grande Fratello 2023: Sara Ricci. L’attrice ha anche argomentato la sua decisione: “Mi sento in obbligo di spiegare la scelta più difficile fatta fino ad ora; ma l’ho fatta coerentemente con la linea che ho, che è quella di essere sempre profondamente sincera. A costo di andare contro i miei interessi…”.

Beatrice Luzzi e Sara Ricci, il chiarimento dopo il “gioco del panettone”

Come anticipato, Beatrice Luzzi – seppur nel merito di un gioco – ha messo in evidenza un pensiero che pochi avrebbero pronosticato. L’attrice ha infatti spiegato come dal suo punto di vista, tra gli attuali concorrenti del Grande Fratello 2023, Sara Ricci sarebbe la sua “prescelta” per il ritorno a casa. “Trovo purtroppo che, nonostante sia qui da pochi giorni, sia sempre critica nei confronti del gioco, dell’organizzazione, delle regole e anche della generosità che le avevo mostrato”.

A dispetto delle apparenze, Beatrice Luzzi non sembra gradire la presenza di Sara Ricci al Grande Fratello 2023. Un’accoglienza festosa, da grande amica in virtù del passato condiviso sul set di Vivere; a quanto pare però, l’idillio si è rivelato un fuoco di paglia. Il polverone alzato dalle dichiarazioni dell’attrice – come riporta Novella 2000 – si è però dissolto poco dopo con un chiarimento tra le due colleghe. “In confessionale mi hanno chiesto se… Perchè tu ti sei fatta una chiacchiera con Giuseppe”, queste le parole di Beatrice Luzzi, dopo aver lasciato intendere poco prima a Fiordaliso che, in realtà, avrebbe voluto fare il nome di Anita Oliveri.

