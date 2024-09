Colpo di scena non da poco a Temptation Island 2024, protagonista la coppia composta da Sara e Fabio che, già nel corso della prima puntata, era sembrata piuttosto in bilico. Qualcosa poteva essere ancora salvato, forse, peccato che nel corso dell’appuntamento di questa sera sia emerso un retroscena, confessato dal fidanzato, che forse mette la pietra tombale sul rapporto: il tradimento.

Temptation Island 2024 2a puntata/ Diretta e coppie: tensione tra Diandra e Valerio

“L’ho tradita a giugno, la ragazza in questione sapeva che ero fidanzato…”, confessa così Fabio, a Temptation Island 2024, di aver tradito la fidanzata Sara; uno scenario che quest’ultima non prendeva in considerazione ma che una volta appreso le destato un totale sconforto. Immediata la richiesta del falò di confronto: “Non merita e non conosce l’amore!”; possibilità prontamente rifiutata dal fidanzato ma a cambiare le carte in tavola ci ha pensato Filippo Bisciglia, proponendo a Sara di mettere al corrente il fidanzato Fabio della scoperta del tradimento.

Fabio, confessione choc a Temptation Island 2024: “Ho tradito Sara”/ Lei distrutta: “Voglio il falò ora!”

Fabio, la presa di coscienza dopo la confessione sul tradimento a Temptation Island 2024: “Immagino il dolore di Sara…”

Fabio, dopo aver confessato di aver tradito la fidanzata Sara – durante la seconda puntata di Temptation Island 2024 – viene dunque messo a conoscenza da Filippo Bisciglia di quanto appreso dalla giovane. Lui comprende l’ingenuità di essersi aperto ignorando la presenza delle telecamere e dunque non mettendo in conto che la richiesta del falò anticipato fosse appunto dovuta alla sua confessione sul tradimento. “Mi dispiace davvero tanto… Immagino il dolore che questa cosa può darle, capisco quanto possa essere dura per lei. Immagino quanto questa cosa possa averla ferita. Se a giugno non ci pensavo? Era il mio periodo di allontanamento”. A questo punto, Fabio non può far a meno di presentarsi al falò di confronto con la fidanzata Sara a Temptation Island 2024.