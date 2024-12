Sara Tommasi attacca Luca Calvani: “Sta recitando un copione che ho già visto“

Al Grande Fratello 2024 il rapporto tra Jessica Morlacchi e Luca Calvani sembra essersi incrinato, dopo la puntata di lunedì sera. La cantante sembra nutrire un interesse verso l’attore, che però è fidanzato ma che allo stesso tempo ha stretto un rapporto di grande amicizia e intesa con la coinquilina; inoltre, a complicare il loro già difficile equilibrio, ci sarebbe la gelosia di Jessica nei confronti di Helena Prestes, che ha spesso ricevuto il supporto dell’attore quando è stata attaccata dal gruppo.

Alessandro Franchini, chi è il compagno di Luca Calvani/ Polemica per Jessica Morlacchi e accuse al GF

Tuttavia, fuori dalla Casa, c’è chi ha un’opinione assolutamente negativa di Luca Calvani: stiamo parlando di Sara Tommasi. La showgirl, che condivise con l’attore l’esperienza all’Isola dei Famosi nel 2006, in un’intervista rilasciata a Mowmag tuona contro di lui: “Sta recitando un copione che ho già visto, anzi vissuto sulla mia pelle. Mi intortò per bene con effusioni e attenzioni continue, nonostante fosse fidanzato anche all’epoca, per poi darmi palo dalla sera alla mattina“.

Alessandro Franchini, il compagno di Luca Calvani "contro" Jessica Morlacchi?/ Indizi social: cos'è successo

Sara Tommasi avverte Jessica Morlacchi: “Si ritrova intorno un profumiere“

Secondo Sara Tommasi, Luca Calvani si sta comportando con Jessica Morlacchi al Grande Fratello 2024 esattamente come si comportò con lei all’Isola dei Famosi anni fa: “Ci rimasi molto male, arrivai a piangere in diretta perché ero convinta tenesse a me. In realtà, è uno che mette in atto la strategia del profumiere fregandosene dei sentimenti degli altri. Il suo unico obiettivo è la vittoria“. E lo accusa di falsità: “Nel 2006, al termine dell’Isola dei Famosi da cui uscì vincitore, lo definii bugiardo. E oggi, davanti a questo ‘Grande Fratello’, lo ribadisco. Con Jessica Morlacchi si sta comportando come con me all’epoca. Non ha perso il vizio“.

Jessica Morlacchi, "bacio" con Luca Calvani al GF?/ Gag con Signorini: lui mostra clip, lei "Mi vergogno!"

Infine, nel corso dell’intervista, rivolge alla cantante dei Gazosa un avvertimento e qualche consiglio: “Jessica dovrebbe trovare la forza di voltare pagina perché, per quanto Luca gliel’abbia fatto credere, a lui non frega niente di lei. È un’artista, una cantante, ha tantissime qualità che rischiano di passare in secondo piano per colpa di questo profumiere che si è ritrovata intorno. Le consiglierei di stringere legami più solidi – e sinceri – con le donne della Casa, dimenticandosi di lui“.