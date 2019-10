Sara Wilma Milani: “Matrimonio a prima vista un incubo”/ “Ti usano per fare tv…”

Sara Wilma Milani ha partecipato alla seconda edizione di Matrimonio a prima vista Italia con la speranza di trovare il vero amore. Dopo aver superato un numero indefinito di test, Sara che di professione fa la cantante, ha sposato Stefano Soban, titolare di una nota gelateria di Alessandria, il 21 novembre 2016. I due risultano uniti in matrimonio il 30 novembre in un Comune in provincia di Potenza. Tuttavia, quella coppia che gli esperti di Matrimonio a prima vista Italia hanno messo insieme non ha avuto fortuna. Sara e Stefano, infatti, hanno capito di non essere fatti per stare insieme. Nonostante ci sia un grande affetto, la cantante e l’imprenditore decidono di avviare le pratiche per il divorzio. Quello di Stefano e Wilma è stato un rapporto fatto di grandi litigi, ma quando hanno deciso di avviare le pratiche della separazione si sono ritrovati a vivere un incubo. Ancora oggi, infatti, la coppia non è ancora riuscita ad ottenere il divorzio. Ai microfoni del Corriere della Sera, infatti, Sara Wilma racconta che, a Matrimonio prima vita, più che il vero amore ha trovato “un fratellone” a cui vuole un mondo di bene. L’amore, però, è un’altra cosa e per avere la possibilità di trovare l’uomo della sua vita, Sara spera di avere presto il divorzio.

SARA WILMA MILANI: “IN MATRIMONIO A PRIMA VISTA TI USANO PER FARE TV”

«Non ne posso più, Porca miseria, non ne posso più davvero. Ora, se tutto va bene, a dicembre dovremmo divorziare», racconta Sara Wilma Milani al Corriere della sera. La cantante ha deciso di raccontare la sua esperienza in una canzone dal titolo «Non ne posso più». «Canto da sempre ma questa volta ho scritto un brano diverso da quelli che avevo fatto fino ad ora. Anche se in modo fresco e ironico, la mia idea è seria, cioè quella di lanciare un messaggio contro programmi come quelli a cui ho partecipato io» – racconta Sara che poi racconta la sua personale esperienza all’interno del programma giunto alla quarta edizione – «Beh, non ho vissuto molto bene tutto quello che mi è capitato, quindi volevo dire la ia contro questi reality che ti promettono di farti trovare l’amore. Io ci avevo creduto molto, pensavo che gli esperti potessero arrivare lì dove io non ero stata in grado. Invece il loro intento non è tanto trovare la coppia perfetta, ma fare televisione». La cantante, così, punta il dito contro i reality e contro gli autori che cercano solo personaggi che possano contribuire al successo del programma mettendo in secondo piano il desiderio dei protagonisti. «Più che altro al programma, agli autori. Se una coppia va d’amore e d’accordo forse diventa noiosa: cosa si racconta poi in tv? Sta di fatto che tra me e quello che è stato mio marito la compatibilità era pari a zero… ti fanno fare 5mila test e poi trovi qualcuno con cui non c’entri nulla», aggiunge.

SARA WILMA MILANI: “DOPO MATRIMONIO A PRIMA VISTA VOGLIO TROVARE L’UOMO IDEALE”

Sara Wilma Milani, tuttavia, non pensa che ci sia malafede, ma solo la voglia di voler far credere ciò che, in realtà, non esiste. «Non voglio giudicare i professionisti, ma il mondo dei reality si: gli autori non pensano al matrimonio, ci vedono come personaggi… ovviamente sono supposizioni le mie, ma come è possibile altrimenti che su tante coppie che si sono formate nelle diverse stagioni del programma abbia resistito solo una?», afferma la cantante lanciando una frecciatina al reality. Nonostante l’esperienza vissuta, tuttavia, Sara non ha perso la speranza di poter trovare il vero amore. Pur non sognando nuovamente il matrimonio, la Milani spera di trovare un compagno con cui costruire un futuro insieme. Oggi, infatti, il suo sogno è «trovare un compagno. Non dico di sposarmi, ma trovare un compagno si». La cantante, infine, attraverso il Corriere della Sera, lancia un messaggio ben preciso: «l’amore non è fatto di calcoli anche se vogliono farcelo credere» – dice Sara che, se dovendo scegliere tra lavoro e amore, conclude così – «Urca, difficile. In questo preciso momento direi il primo posto in classifica, ma perché sono appena uscita fresca fresca da una delusione in amore. Ma subito dopo arriva comunque lui: il sogno dell’uomo ideale».



© RIPRODUZIONE RISERVATA