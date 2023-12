SARAFINE VINCE X FACTOR 2023/ Il pubblico premia l’originalità della produttrice del roster di Fedez

Sarafine ha vinto X Factor 2023! Il pubblico col televoto ha deciso di premiare lo stile musicale personalissimo della cantautrice e produttrice, la cui musica è un mix tra elettronica e pop. La figura di artista tuttofare ha stupito gli spettatori. Anche se ci sono stati alcuni problemi di intonazione nel corso della finale del programma, questi ultimi non hanno oscurato il meraviglioso percorso fatto dalla ragazza. È così che ha battuto in ordine Maria Tomba, Il Solito Dandy e gli Stunt Pilots.

Ora chissà cosa riserverà il futuro a Sara Sorrenti, questo il suo nome all’anagrafe. La trentaquattrenne calabrese che vive a Bruxelles adesso dovrà pianificare il suo percorso nel mondo della musica. La sensazione però è che nelle discoteche di tutto il mondo presto arriverà uno dei suoi brani.

Sarafine sarà la vincitrice di X Factor 2023?

Tutto pronto per la finale di X Factor 2023. Tra i finalisti in gara c’è anche Sarafine, la cantante che durante la semifinale ha presentato il suo brano inedito dal titolo “Malati di gioia”. Il brano ha sin dalle prime note colpito e conquistato il pubblico dei social dove si leggono solo commenti positivi nei confronti della cantante e producer. Certo, non mancano le critiche, ma c’è chi è pronto a smorzarle per difenderla come un utente che ha fatto un’analisi ben precisa: ” mi piace che leggendo le recensioni dei massimi critici musicali, speakers radiofonici, musicisti, produttori, vedo che fanno complimenti pazzeschi a #sarafine. E poi leggo i commenti dei leoni da tastiera che ne parlano male, quasi a demolirla. Chi sbaglierà ?”. Non solo, un utente non ha alcun dubbio sull’esito della finale di XF 2023: “Sarafine fotonica! Per me ha già vinto! Ah… vorrei un fratello come il suo” a cui fa eco un altro utente che scrive “è una bomba : bella , decisa , cantautrice, produttrice , ballerina ….”.

Il brano inedito “Malati di gioia” è stato giudicato una bomba da una gran parte del pubblico dei social. C’è chi però ha precisato: “la canzone di #Sarafine è strana per il mercato italiano. Non sfonderà in radio ma una cosa simile all’estero farebbero la fila per averla. Tanta tantissima roba. Con tutto quello fatto finora ad #XF2023 esce un album stratosferico”.

Sarafine con l’inedito “Malati di gioia” a X Factor 2023: “una spanna sopra a tutti”

Le esibizioni di Sarafine a X Factor 2023 hanno sempre lasciato il segno permettendo alla giovane cantautrice calabrese del team di Fedez di arrivare alla finale del talent show di Sky. Il web è coeso verso la cantante: “ma serve veramente la finale? #Sarafine una spanna sopra a tutti, dalla prima all’ultima puntata. Oggi ennesima dimostrazione, tantopiú superando la se stessa dei bootcamp. Tanta roba, brava!”, mentre c’è chi sottolineata l’importanza e la profondità del messaggio del suo inedito “Malati di gioia”: “il significato della canzone di #sarafine è bello. La resa, specie vocale, assolutamente no. Molto meglio come producer”.

La canzone non è immediata e non risulta radiofonica e in tanti sui social hanno sottolineato questo aspetto del brano apprezzando però la scelta della cantautrice calabrese. “L’inedito di #Sarafine non è per niente radiofonico e per questo lo adoro. Finale subito” – scrive un utente, mentre un altro senza troppi giri di parole afferma “sei una professionista coi controcavoli”. Che dire: Sarafine è tra le candidate alla vittoria finale di X Factor 2023. Sarà davvero così?

Ecco il video dell’esibizione di Sarafine con l’inedito “Malati di gioia” a X Factor 2023:

