Sarah Altobello accusa Daniele Dal Moro: “Sei violento!”/ Lui: “Non dire c*zzate!”

Sarah Altobello ha puntato il dito contro Daniele Dal Moro, accusandolo di essere un soggetto violento e scatenando il disappunto di quest’ultimo. È accaduto tutto dopo la diretta televisiva su Canale 5 di sabato 10 dicembre 2022, anche se tale problematica parrebbe affondare le sue radici in affermazioni effettuate dall’ex naufraga de “L’Isola dei Famosi” nei giorni scorsi ad alcuni suoi coinquilini. Stando a quanto emerso, pare che Sarah Altobello avesse confidato a Luciano Punzo di avere paura di Daniele Dal Moro per via di alcune conoscenze pericolose che il ragazzo avrebbe avuto fuori dalla Casa.

“Perché devi parlare di me? Parli male di me e vuoi passare dalla parte della ragione? Sparli di me anche con Wilma – ha inveito Dal Moro contro Altobello –. Ma tu sei una grande! Sta di fatto che io di te non sparlo e tu sì. Se mi arrabbio sbaglio? Allora ti dirò grazie che mi parli alle spalle. Se tu vieni da me e mi muovi una critica ci sta, ma se sparli dietro mi incavolo. Io non mi metto a sparlare di te, o Edoardo e Micol. E smettila di dire c*zzate. A me non piace come parli, non capisco un c*zzo quando parli!”.

SARAH ALTOBELLO ACCUSA DANIELE DAL MORO DI ESSERE VIOLENTO, LUI REAGISCE

Sarah Altobello, nella lite con Daniele Dal Moro, si è difesa dicendo di essere parte integrante del gruppo e, di conseguenza, di avere la facoltà di dire ciò che vede, ma il giovane non si è dimostrato troppo convinto, anzi, era visibilmente contrariato. La showgirl, a quel punto, ha aggiunto: “Urli, sbraiti… Ora ho detto che sei un violento”. A gettare benzina sul fuoco ci ha pensato Edoardo Tavassi, il quale ha detto, davanti ai due “contendenti”, che Sarah già in passato aveva fatto affermazioni sulla pericolosità e sull’aggressività di Daniele.

Altobello ha negato qualsiasi cosa, asserendo invece che ad affermare quelle cose era stato Luciano Punzo. Insomma, il chiarimento vero e proprio non è arrivato, ma è emerso un retroscena, riportato anche da “Novella 2000”: dopo questa accesa discussione, Oriana Marzoli ha raccontato di aver sentito Antonella Fiordelisi e Alberto De Pisis dire a Sarah Altobello di continuare a comportarsi in questo modo con Daniele Dal Moro. Si crea quindi una spaccatura tra i vipponi?

