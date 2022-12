Oriana Marzoli “Daniele Dal Moro, sei bellissimo”/ Pronta a ‘tradire’ Antonino?

Riavvicinamento tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. I due concorrenti del Grande Fratello Vip, dopo essersi inizialmente avvicinati, si erano allontanati quando la bionda venezuelana aveva mostrato interesse anche nei confronti di Antonino Spinalbese. Tuttavia, nel corso della serata di ieri, quando è andata in onda su Canale 5 una puntata speciale del reality show, Oriana e Daniele si sono riavvicinati e scambiati alcuni baci sulla guancia. I due giovani si sono confrontati apertamente sulle tematiche che li avevano tenuti lontani l’uno dall’altra e la sudamericana ha anche confessato un segreto sull’hair stylist.

Queste le parole pronunciate da Oriana Marzoli nei confronti di Daniele Dal Moro, riprese da “Biccy.it”: “Io mi sono trovata con te dal primo giorno. Antonino nemmeno mi guardava. Io parlavo con te all’inizio e ci trovavamo bene. Quando tu non mi chiedevi più nulla, a me dava fastidio. Poi tu ti sei incavolato e io mi ero baciata con lui. Mi dispiace per tutto quello che è successo. Quando ho pianto dopo aver litigato con te… Io sono sensibile anche se faccio la forte. Quando ho litigato con te mi sono chiusa in confessionale e ho pianto”.

ORIANA MARZOLI A DANIELE DAL MORO: “ANTONINO MI CHIEDEVA DI DIRTI BUGIE”

Non è tutto: Oriana Marzoli, infatti, ha voluto ancora rivelare un segreto a Daniele Dal Moro, che riguarda proprio il loro coinquilino Antonino Spinalbese. Come si legge su “Biccy.it”, la ragazza ha asserito: “Io rimango male, perché non volevo proprio discutere con te, te lo giuro. Tu mi piacevi! Te lo giuro su mia mamma. Ero appena entrata e uscivo da una situazione schifosa. So che ci sei rimasto male quando ti ho detto che se mi ero avvicinata a te era solo per indispettire lui. Ma non sai la verità. Antonino mi chiedeva di dirti che io mi ero avvicinata a te per ingelosire lui. Sarah e Luciano lo sanno”.

Questo è il motivo, ha concluso Oriana Marzoli, per il quale Luciano chiamava Spinalbese ‘burattinaio‘: “E poi, quando mostri le tue emozioni, sei bellissimo! Io sono troppo felice di aver chiarito con te. Non so perché ma quando mi sei vicino… Mi stai molto simpatico. Tu pensavi che io ti odiassi, non è vero!”.











