Sarah Altobello nuda su Instagram/ “Oggi sono 32 anni” e soffre l’astinenza da…

Sarah Altobello infiamma Instagram pubblicando una foto in cui appare senza veli. Un regalo per tutti i suoi fans in occasione del suo 32esimo compleanno che dovrà trascorrere a casa per l’emergenza coronavirus. Seduta su un etto, leggermente coperta da un piumone bianco, l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi lascia intravedere parte del seno e del lato B. “In modalità olio su tela, oggi sono 32″, scrive Sarah Altobello nella didascalia che accompagna la foto. “Speriamo di non rimanere ‘accasta’ in tutti i sensi”, aggiunge ancora Sarah che non perde la sua vena ironica. Un regalo gradito quello che la Altobello ha fatto ai fans che, oltre ad augurarle buon compleanno, si stanno complimentando per l’indiscutibile bellezza. “Datemi una sedia, mi sento male”, scrive un utente. E ancora: “tanti auguri e complimenti”, “E niente, tanti auguri in primis. Poi che dire, tanti complimenti”.

SARAH ALTOBELLO NUDA SU INSTAGRAM: MATRIMONIO RIMANDATO CON TONY TOSCANO?

Sarah Altobello non rinuncia al suo lato sexy neanche in quarantena. L’ex naufraga, già nei giorni scorsi, aveva pubblicato le foto di un bagno sensuale che ha letteralmente fatto impazzire i fans. Sempre molto presente su Instagram, la Altobello pubblica con puntualità foto e video in cui è sempre sola. Nessun riferimento a Tony Toscano con cui aveva annunciato il matrimonio durante l’ultima diretta del “Il punto”, il programma condotto da Manila Gorio su AntennaSud. Dopo l’annuncio, però, Sarah non ha più parlato di nozze e non è da escludere che i fiori d’arancio siano rinviati anche per l’emergenza coronavirus che ha cambiato la vita di tutti.





