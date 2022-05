Sarah Balivo/ “Sono la più coccolata della famiglia, Caterina si fida dei mie gusti”

Sarah Balivo, sorella della presentatrice Caterina Balivo, è stata ospite della puntata di ieri de L’Ora Solare, programma di Tv2000 condotto da Paola Saluzzi. Sarah Balivo è un architetto e interior designer, e nell’occasione ha presentato il suo libro “I Consigli di Sarah. Trucchi e segreti per arredare e valorizzare la casa in poche semplici mosse”, HarperCollins editore. “Questo libro – ha raccontato parlando con Paola Saluzzi – vuole essere un vademecum per rendere la propria casa in piena completezza con se stessi, rendere al meglio quello che si ha, seguire quelle piccole regole che fa un interior designer, in modo da sentirsi bene e non avere dei momenti di defaillance rispetto al rapporto con la propria casa. Togliere e non aggiungere, less is more – aggiunge – è assolutamente una regola”.

GUIDO MARIA BRERA/ "Federico Caffè? Non credo si sia suicidato ma…"

Sul suo rapporto con la sorella Caterina, incalzata da Paola Saluzzi, spiega: “Caterina si è affidata a me, io ho dettato sempre le regole in casa e da ultima figlia ero un po’ coccolata, ma Caterina si fida tantissimo del mio parere estetico rispetto all’arredamento ma anche nell’estetica totale che può essere un outfit, e io ne sono lusingata perchè lei ha assolutamente buon gusto”.

Caterina Balivo moglie Guido Maria Brera/ "Bianca Guaccero? Perfetta a 'Detto Fatto'"

SARAH BALIVO, SORELLA DI CATERINA, E LA REGOLA DEL 60, 30, 10 N

Sarah Balivo ha quindi esternato la regola di arredamento 60, 30, 10 N: “E’ la formula magica per creare una palette colori perfetta per la propria casa per non avere dei colori che contrastino troppo o troppo poco. Fondamentale avere dei colori da declinare sulle varie superfici, quindi se scegliamo turchese, lo declineremo su tappezzeria, colore pavimenti e oggetti valori. 60 è la predominante, se ho pareti bianche quello sarà il 60. Il 30 è invece quello da inserire con gli arredi, andiamo a giocare con una componente degradè ma non troppo, che deve avere un’anima sua. Il 10 è invece quello che ci permette di sbizzarrirci, osare con punti di colore, saranno elementi che se ci stufiamo potremmo eliminare senza problemi. Il nero – infine – èun elemento come un vaso, una lampada o un tavolino, sono fondamentali perchè devono definire i colori, serve a definire e a mettere un punto se no è tutto piatto”.

LEGGI ANCHE:

Guido Maria Brera/ "Mia moglie Caterina Balivo con me usa due armi..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA