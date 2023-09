Sarah Nile: “Licenziata senza preavviso dopo la nascita di mia figlia!”/ “Nessuna tutela per le donne…”

Sarah Nile, lungo sfogo sui social: il licenziamento a soli 5 mesi dalla nascita della seconda figlia

Un ex volto del Grande Fratello Vip e Uomini e Donne ha scelto i social per raccontare una storia vissuta in prima persona tanto triste quanto controversa. Si tratta di Sarah Nile; come riporta Il Vicolo delle News, la giovane ha spiegato di essere stata licenziata dall’azienda presso la quale lavorava e alla base pare esserci la sua recente gravidanza. “È giusto essere obbligate a scegliere tra l’essere madre o la carriera?! Credevo che una cosa del genere potesse accadere solo in un Paese dove la donna ha zero diritti, in un ambiente di lavoro dove non esiste tutela, dove il compromesso è la regola”.

Amazon Prime Video, arriva la pubblicità: in Italia nel 2024/ Chi non vuole gli spot pagherà di più

Sarah Nile nel corso degli ultimi anni ha coronato la sua vita; un matrimonio felice e una famiglia impreziosita dalla nascita di due splendidi figli. La seconda figlia è nata solo qualche mese fa; ma la gioia per il lieto evento pare sia stata deturpata da un licenziamento ingiustificato. “Sono passati 7 anni e ho amato tutto ciò che ho fatto ogni singolo minuto fino al 07/09/2023. Giorno in cui una lettera di licenziamento, in tronco e senza preavviso, ha fatto scoppiare la bolla mentale che mi ero costruita”.

Massimiliano Varrese e Heidi Baci, nuova coppia al Grande Fratello 2023?/ "Sono lusingata, però…"

Sarah Nile, tanta amarezza per il licenziamento dopo 7 anni: “Le aule di giustizia scaveranno a fondo…”

Per Sarah Nile sarebbe dunque arrivato un licenziamento ingiustificato, o meglio: l’ex volto di Uomini e Donne ha spiegato come il tutto sia stato giustificato con una semplice dicitura di problemi economici da parte dell’azienda. Ciò che stona però è la mancanza di un preavviso, di una maggiore cautela nel prendere una decisione simile dopo tanti anni di collaborazione. “Non mi torna perché prima di me è stata licenziata un’altra collega che aveva appena partorito. Non mi torna perché a pochi giorni dalla raccomandata del 7 settembre anche un’altra collega è stata licenziata al terzo mese di gravidanza. E non mi torna soprattutto perché ho ricevuto la comunicazione di licenziamento a soli cinque mesi dalla nascita della mia splendida Evah…“.

X Factor 2023, è polemica per la canzone di un concorrente ai casting/ "Sei stupenda come Superga…"

Sarah Nile è stata un fiume in piena sui social dopo il licenziamento subito a pochi mesi dalla nascita della sua seconda figlia. Un discorso lungo, ricco di dettagli ma che soprattutto mette in evidenza quanto amasse la sua mansione e il suo percorso nell’azienda. Tanta amarezza e tanti dubbi per la giovane che non lo nasconde affatto: “Non sono qui a puntare il dito contro nessuno e cercare ragioni dove in questo momento non esistono. Per quello ci sono luoghi preposti, aule di giustizia che sapranno scavare a fondo. Tutto questo lo devo per coscienza morale, per quella mia seconda famiglia a cui ho dato tutto…”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA