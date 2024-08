Chi è Sarah Shaw, la modella di Ciao Darwin 9: c’è un fidanzato nella sua vita?

Canale Cinque ha deciso di mandare in onda le repliche dell’ultima edizione del programma condotto d Paolo Bonolis e nella puntata di questa sera mercoledì 14 agosto il pubblico potrà ammirare da vicino Sarah Shaw, la modella e madre natura di questa puntata, destinata a lasciare un segno in particolare nella mente del pubblico maschile. Ma chi è la ragazza che con la sua incantevole bellezza ha già ammaliato i telespettatori durante la prima messa in onda di Ciao Darwin?

Sarah Shaw, alta 178 cm, occhi blu, 42 di scarpe e una taglia XS non è molto nota al pubblico italiano ma ha ottenuto un buon riscontro di popolarità proprio grazie al format di Bonolis, che ha deciso di darle la possibilità di sfoderare il suo fascino inconfondibile, la ragazza vanta un discreto seguito sui social con più di 20mila follower e in passato ha collaborato a diverse campagne pubblicitarie che ne hanno ovviamente risaltato la bellezza, non si hanno però informazioni riguardo allo status sentimentale, difficile dunque capire se nella vita di Sarah Shaw ci sia un fidanzato.

Sarah Shaw, dove lavora dopo Ciao Darwin?

Dopo l’apparizione nel fortunato programma di Canale Cinque, la modella ha ripreso a lavorare per la sua agenzia Merci Management, mentre in Italia la segue da tempo la Select Model, che sa bene come valorizzare il fisico statuario di Sarah Shaw, che da stasera 14 agosto 2024 raccoglierà sicuramente qualche fan in più dopo la replica prevista di Ciao Darwin su Canale Cinque.

E chissà che non possa spuntare anche qualche informazione aggiuntiva su un possibile fidanzato di Sarah Shaw, che sicuramente vanterà diversi corteggiatori nel suo campo e non solo, vedremo se dopo l’esperienza televisiva sulle reti Mediaset si spalancherà qualche altra porta nei prossimi mesi.

