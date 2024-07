Sarah Shaw è stata scelta per interpretare Madre Natura nella seconda puntata di “Ciao Darwin 9 – Giovanni 8,7“, lo show antropologico di successo condotto da Paolo Bonolis con la partecipazione di Luca Laurenti nella prima serata di Canale 5. La modella, che ha sfilato per importantissimi brand di moda come Yves Saint Laurent e Luisa Via Roma, è stata accolta con grandissimo entusiasmo dal pubblico presente in studio. Un’accoglienza calorosissima resa ancora più speciale dalle parole che Paolo Bonolis ha utilizzato per presentarla: “c’è profumo di nascita della vita, di bellezza, di meraviglia, di colei che tutto muove e tutto guida… Madre Natura. Donna meravigliosa da te sgorgò il primo vagito, il vagito primigenio che scatenò la bellezza su questa terra. I miei occhi ti percorrono tutta e pensano… non posso dì che pensano, ma pensano tanto normal”.

La bellezza di Madre Natura ha conquistato tutti: dal pubblico in studio a quello a casa fino ai social dove il nome di Sarah è diventato immediatamente virale!

Chi è Sarah Shaw, la Madre Natura Ciao Darwin 9 – Giovanni 8,7

Ma chi è Sarah Shaw, la modella chiamata ad impersonificare Madre Natura di Ciao Darwin 9? Modella dalla bellezza mozzafiato, Sarah anche se non è molto conosciuta in Italia ha una carriera di successo in ambito moda visto che ha sfilato per importanti case di moda e ha lavorato come testimonial per diverse campagne pubblicitarie. La modella lavora per la Merci Management, mentre in Italia è seguita dall’agenzia milanese Select Model. Fisico statuario e bella da togliere il fiato, Sarah ha delle forme perfette: 1,78 m, occhi blu, 42 di scarpe e indossa la taglia XS.

La modella è nata a Darwin in Australia, uno strano scherzo del destino visto che la sua città natale si chiama proprio come il programma di successo di Canale 5. E’ molto seguita sui social, come su Instagram, dove ha più di 20mila follower. Difficile, invece, parlare della sua vita privata: Sarah è molto riservata e non sappiamo se abbia un fidanzato oppure sia single.