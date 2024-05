Sarah Toscano confessione choc/ “Ad Amici sono stata con Holy Francisco, ma non andava…”

Sarah Toscano, vincitrice di Amici 2023/2024, è stata ospite di Verissimo dove ha parlato del suo percorso nella scuola ma anche dei suoi primi amori. L’aspirante cantante ha rivelato al pubblico di Mediaset chi le piacesse all’interno del programma condotto da Maria De Filippi.

“Se mi è mai piaciuto qualcuno nella casetta di Amici? Sì, nel senso che io all’inizio io sono stata un po’ di tempo con Holy Francisco. Poi però abbiamo visto che non andava, c’abbiamo provato, ma non è durata tantissimo. Però c’abbiamo provato, poi per il resto no, sono da sola adesso” ha dichiarato la vincitrice di Amici che ci ha poi tenuto a specificare: “Se mi sono fidanzata in segreto con Holden? Siamo solo amici, tanto amici, ma nulla di più, lo dico davvero“. La cantante ha, dunque, chiarito che con il figlio d’arte non c’è nessuna relazione amorosa in corso ma solo una profonda amicizia.

Sarah Toscano e Holden hanno stretto un legame molto forte durante il loro percorso ad Amici e questo ha dato il via a una serie di gossip sulla loro presunta relazione. I due ragazzi, ospiti a Verissimo, hanno chiarito che tra loro c’è solo una bellissima amicizia al momento.

“L’amore? Per ora non c’è nessuna storia, sto da solo e mi sto concentrando sul mio percorso. La dedica a Sara? Ci tenevo a ringraziare le persone che mi hanno supportato, abbiamo un bellissimo rapporto d’amicizia. Ho visto che molti tifano per la ‘coppia’, ma noi siamo assolutamente amici e c’è grande rispetto reciproco. Sono molto felice per la sua vittoria perché ha fatto dei progressi davvero importanti” ha dichiarato Holden mettendo fine ai pettegolezzi. Al momento entrambi sono proiettati al futuro e costruire un percorso professionale solido con la propria passione.

