Sarah Toscano, duro sfogo contro la classe: “Mi sento una persona inutile…”/ É emarginata ad Amici 2024?

Amici 2024 di Maria De Filippi, Sarah Toscano finisce in balia di una crisi

Sarah Toscano vive un momento difficile, che, nell’attesa della quarta puntata del serale di Amici 2024, potrebbe preludere ad una eliminazione della cantante dal talent show. Così come emerge dal daytime di Amici 2024 in onda sulle reti TV e streaming Mediaset, il momento dei messaggi delle parole mai dette e dai mittenti top secret, tutti da scoprire, coinvolge Sarah Toscano in un modo piuttosto triste. L’allieva cantautrice di Lorella Cuccarini é l’unico elemento nella classe dei concorrenti in corsa ad Amici a non ricevere alcun messaggio nella box del momento intimista C’è posta per te ad Amici.

Non a caso, Sarah Toscano esplode in lacrime, al pensiero che non meriterebbe alcun messaggio da parte dei compagni di classe:

“Mi sento una persona inutile”, ammette la possibile cantante icona outsider di Amici 2024-. In casetta stessa mi sento una persona inutile… non mi sento di essere una persona speciale… come se sentissi di essere una in più. Ne ho parlato prima…”.

La solitudine prelude all’eliminazione per Sarah?

Trinceratasi un bagno, in preda alle lacrime Sarah Toscano trova il supporto di Marisol Castellanos, pronta ad accogliere lo sfogo della cantante: “apri la porta per favore, Sarah”. Gaia De Martino si aggiunge ammettendo di non essere riuscita a inviare all’iconica Sarah il suo message in the bottle. Anche in una confidenza successiva con la produzione di Amici Sarah si palesa in difficoltà, ammettendo di sentirsi in balia del peso della solitudine, temendo di non contare come persona per nessuno e di non meritare le attenzioni altrui.

Anche il giorno dopo, l'umore di Sarah non cambia e durante una lezione… #Amici23 pic.twitter.com/NpnR6HKnA9 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 12, 2024

Ma i fan di Amici 2024 attivi via social sono compatti nella polemica corrente che contesta l’emarginazione di Sarah Toscano, di cui sarebbe tra la classe dei concorrenti in corsa al talent show.

Nel frattempo, intanto, le anticipazioni fornite online della quarta puntata del serale di Amici 2024 vede proprio Sarah Toscano finire tra i nominati al ballottaggio di rischio eliminazione con Lil Jolie. Che la crisi per la prima cantante possa preludere all’eliminazione dal talent show, non si direbbe un’ipotesi azzardata.

