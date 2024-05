Sarah Toscano: “La vittoria ad Amici 2024? Ancora non ci credo!”/ “Devo tutto ai miei genitori…”

Per questa domenica la puntata di Verissimo in compagnia di Silvia Toffanin è stata interamente dedicata alla stagione appena conclusa di Amici 2024. Per l’occasione, ovviamente non poteva mancare colei che ha alzato al cielo la coppa: Sarah Toscano. La cantante è partita nel racconto osservando proprio il momento della premiazioni che ancora le desta grande emozione e incredulità: “E’ incredibile, ogni volta che mi rivedo scendono le lacrime: ancora non ci credo a quello che è successo, neanche adesso. La speranza in quel momento c’era perchè ovviamente entri nel programma e l’obiettivo è quello; meglio di così penso non potesse andare”.

Sarah Toscano, reduce dalla vittoria ad Amici 2024, ha poi raccontato della sua vita prima di accedere nella scuola più seguita d’Italia. “La mia vita prima di amici? Andavo a scuola, tennis, suonavo il pianoforte… Appena vedevo una tastiera da piccola prendevo e iniziavo a suonare. Ho sempre sognato di fare questo mestiere ma faticavo a vederlo come una possibilità concreta; in ogni caso sono solo all’inizio ma mi sembra davvero di vivere quel sogno”. La giovane cantante ha poi aggiunto: “L’insicurezza c’è ancora ma ho fatto tanti passi in avanti, ringrazio davvero tutti dalla produzione agli insegnanti e i compagni”.

Sarah Toscano a Verissimo: “I miei genitori mi hanno sempre fatta sentire libera…”

Sarah Toscano – ospite a Verissimo – si è espressa con parole al miei a proposito della sua famiglia, sempre al suo fianco in questi anni e che fin da piccola le ha fatto percepire la libertà di poter scegliere le proprie passioni. “Vengo da una famiglia di sportivi, entrambi i miei genitori sono musicisti: ho entrambe le passioni nel sangue. Già a 4 anni mi hanno chiesto cosa volessi fare nella vita, per loro era importante che facessi ciò che volevo e non mi hanno mai forzata; mi hanno sempre fatto sentire libera”.

Sarah Toscano vanta un rapporto speciale anche con sua sorella e suo fratello, entrambi in prima fila come fan e pronti a fare di tutto per darle supporto durante il percorso ad Amici 2024. “Mia sorella continuava a scrivere e mandare un sacco di messaggi scrivendo ai suoi amici: sono tanto contenta di lei. Mio fratello Lorenzo anche è un cucciolone, siamo molto legati: all’inizio però il nostro rapporto era difficile poi crescendo abbiamo iniziato a confidarci tanto e mi è sempre stato vicino anche lui”.











