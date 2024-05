Sarah Toscano ‘stecca’ nella finale di Amici 2024/ Ma i social la ‘graziano’: “Colpa dell’emozione…”

Sarah Toscano stecca nella finale di Amici 23 in cui trionfa, a conferma che conta il percorso di crescita e soprattutto il talento, non qualche sbavatura commessa durante le esibizioni. Lo si era capito anche dall’atteggiamento dei social, che l’hanno subito “perdonata”. Non sono mancate le critiche sui social, ma ad onor del vero in quantità molto bassa rispetto invece ai commenti di chi ha rimarcato il percorso di crescita ad Amici 2024 della cantante.

“Sbaglio o Sarah ha preso qualche stecca?“, ha scritto un utente su X, ex Twitter. Infatti, non sono passate inosservate alcune sue “stecche”, mentre in qualche occasione è apparsa pure fuori tempo. Non è stato l’unico user a farlo notare sui social, dove però la giovane cantante è stata “graziata” proprio per il suo talento.

SARAH TOSCANO “STECCA” MA SUI SOCIAL LA “PERDONANO”

Anche se Sarah ha vinto nella categoria canto di Amici 23 e ha sfidato la ballerina Marisol Castellanos nella finalissima, trionfando in quest’edizione, le sue esibizioni di stasera non sono state sempre all’altezza del suo talento, probabilmente per l’emozione legata all’importanza della serata.

Tra l’altro, Sarah Toscano è apparsa più sicura di sé con le cover rispetto agli inediti, che forse essendo sue canzoni l’hanno spinta a dare di più e a commettere qualche sbavatura. In effetti, in questo caso le “stecche” prese sono apparse frutto dell’emozione dell’artista, non legate ad eventuali limiti canori, che evidentemente non ha. “Oh raga, in finale ha steccato alla grande Sissi, ha steccato Alex, ma ti pare che non stecca a nastro Sarah?“, ha fatto notare un altro utente. Dunque, critiche sì, ma costruttive sui social, e soprattutto contestualizzate. Di sicuro è qualcosa su cui dovrà lavorare Sarah Toscano, visto che davanti a sé ha una lunga carriera…

