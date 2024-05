DIRETTA/ Sassuolo Cagliari video streaming tv: sarà il ventesimo capitolo! (Serie A, 19 maggio 2024)

DIRETTA SASSUOLO CAGLIARI: TESTA A TESTA

Negli ultimi anni la diretta di Sassuolo Cagliari è diventato un appuntamento quasi fisso nel campionato di Serie A, tanto che si contano ben 19 confronti ufficiali (comprese un paio di partite in Coppa Italia) dalla stagione 2013-2014 in poi, con la bellezza di dieci pareggi, che quindi hanno per così dire la “maggioranza assoluta” a fronte di cinque vittorie per il Cagliari e quattro per il Sassuolo, che tuttavia è in vantaggio per 29-25 nel numero dei gol segnati, grazie soprattutto a un 6-2 del 21 maggio 2017.

Curiosamente, il segno X manca tuttavia da tre partite, prima un successo del Sassuolo in Coppa Italia e poi due vittorie del Cagliari, nel ritorno dello scorso torneo e poi naturalmente nella partita d’andata del campionato di Serie A in corso. Torniamo allora con la memoria a lunedì 11 dicembre 2023, quando alla Unipol Domus vinse in rimonta per 2-1 il Cagliari grazie a due gol nel recupero di Gianluca Lapadula e Leonardo Pavoletti, a ribaltare tra il 94’ e addirittura il 99’ minuto il vantaggio segnato da Martin Erlic per un Sassuolo che già pregustava la vittoria in Sardegna. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SASSUOLO CAGLIARI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

Ci saranno due modi per seguire la diretta Sassuolo Cagliari, trasmessa in diretta su DAZN per gli abbonati e sui canali Sky, con la possibilità di seguirla anche tramite i servizi streaming Sky GO e NOW TV. Chi non potrà guardare la partita in diretta, potrà seguire la nostra diretta testuale sul sito, che aggiornerà costantemente il risultato e racconterà lo svolgimento del match.

SFIDA SALVEZZA

La diretta Sassuolo Cagliari sarà un vero e proprio spareggio salvezza, al Mapei Stadium alle ore 12.30. Il Sassuolo aveva iniziato la stagione con l’obiettivo di una salvezza tranquilla, ma il rendimento disastroso ha portato all’esonero di Dionisi e all’arrivo di Davide Ballardini. Attualmente, gli emiliani sono penultimi con 29 punti, a tre punti dalla salvezza. Nell’ultimo turno, hanno subito una sconfitta per 2-1 in casa del Genoa.

Il Cagliari, guidato da Claudio Ranieri, mira a allontanarsi dalle zone calde e a garantirsi la salvezza. La squadra si trova al sedicesimo posto con 33 punti, solo uno sopra la zona retrocessione, e non può permettersi ulteriori passi falsi. Nell’ultimo turno, il Cagliari ha subito una pesante sconfitta per 5-1 in casa del Milan.

SASSUOLO CAGLIARI LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Sassuolo Cagliari: quali saranno le scelte dei due allenatori per questo cruciale scontro salvezza? Il tecnico del Sassuolo, Davide Ballardini, dovrebbe schierare la squadra con un modulo 3-5-2. In attacco, la coppia sarà formata da Laurienté e Pinamonti. A centrocampo, la linea mediana dovrebbe includere Thorstvedt, Lipani e Matheus Henrique. Gli esterni saranno probabilmente Toljan e Doig. Il tecnico del Cagliari, Claudio Ranieri, dovrebbe schierare la squadra con un modulo 3-5-2. In attacco, la coppia sarà composta da Shomurodov e Lapadula. A centrocampo, la linea mediana dovrebbe includere Sulemana, Gaetano e Deiola, affiancati sugli esterni da Augello e Nandez.

SASSUOLO CAGLIARI LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

La diretta Sassuolo Cagliari propone queste quote, tenendo a riferimento il bookmaker Snai, per tutti coloro che vorranno concedersi una puntata sul match. Vittoria del Sassuolo quotata 2.30, per il pareggio la quota proposta è 3.30 mentre il successo in trasferta del Cagliari viene offerto a una quota di 3.10.











