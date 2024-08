CircoMax di Max Pezzali: la diretta streaming del concerto su Canale 5 e la scaletta

Qual è la scaletta del CircoMax, il concerto di Max Pezzali, e come seguirlo in diretta streaming? La musica di Max Pezzali arriva in prima serata su Canale 5 con il concerto evento del CircoMax tenutosi presso il Circo Massimo di Roma dinanzi a 56.000 spettatori. Un vero e proprio successo per il cantautore, ex voce e componente degli 883, che con le sue canzoni ha fatto cantare ed innamorare milioni di persone. Un concerto della durata di due ore: un viaggio alla scoperta della grande musica di Max Pezzali che ha saputo conquistare intere generazioni di fan con canzoni senza tempo. L’appuntamento è fissato per mercoledì 28 agosto 2024 in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Play per rivivere tutta la grande emozione di una grande festa in musica con successi senza tempo come Hanno ucciso l’Uomo Ragno a Nord Sud Ovest Est, Come mai, Una canzone d’amore e tanti altri.

In scaletta tutti i più grandi successi di Max Pezzali riproposti per l’occasione nel concerto evento CircoMax nella splendida cornice del Circo Massimo di Roma, un luogo speciale per ogni musicista ed artista. Per l’occasione Max ha voluto anche amici, colleghi ed ospiti con cui condividere questa notte indimenticabile.

CircoMax di Max Pezzali su Canale 5: la scaletta delle canzoni e gli ospiti

Max Pezzali ha portato le sue canzoni nella splendida cornice del Circo Massimo di Roma: una serata evento quella dei CircoMax che ha visto l’artista condividere il palcoscenico con Giordano Colombo (batteria), Marco Mariniello (basso), Giorgio Mastrocola (chitarra), Ernesto Ghezzi (tastiere), Davide Ferrario (chitarra e sequenze). Non solo presenti tantissimi amici, colleghi ed ospiti: Articolo 31, Colapesce Dimartino, Dargen D’Amico, Gazzelle, Lazza, Paola & Chiara e Riccardo Zanotti (Pinguini Tattici Nucleari).

Ecco la scaletta del CircoMax di Max Pezzali:

“Hanno ucciso l’Uomo Ragno”

“S’inkazza”

“Rotta per casa di Dio” (con Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari)

“Giovani wannabe” (con Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari)

“La regola dell’amico” (con Dargen D’Amico)

“Dove si balla” (con Dargen D’Amico)

“Come deve andare”

“L’Universo tranne noi”

“Ti sento vivere”

“Lo strano percorso”

“Sempre noi” (con gli Articolo 31)

“Domani smetto” (con gli Articolo 31)

“Sei un mito”

“La regina del celebrità”

“La lunga estate caldissima”

“Bella vera”, “Musica leggerissima”, “Nella notte” (con Colapesce e Dimartino)

“Gli anni” (con Lazza)

“Cenere” (Lazza)

“Nessun rimpianto”

“Una canzone d’amore”

“Come mai

Medley: “Nient’altro che noi/Eccoti/Io ci sarò/Se tornerai”

“Quello che capita”

“Il grande incubo”

“La dura legge del gol” (con Gazzelle)

“Destri” (con Gazzelle)

“L’ultimo bicchiere”

Medley: “Non me la menare/Te la tiri/6 uno sfigato

“Nord Sud Ovest Est” (con Paola e Chiara)

“Tieni il tempo” (con Paola e Chiara)

“Con un deca”