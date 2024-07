Scaletta Max Pezzali: concerto a Bari Stadio San Nicola di oggi 13 luglio 2024/ Tour si chiude con grandi hit

Scaletta Max Pezzali a Bari, concerto allo stadio San Nicola di oggi 13 luglio 2024

Con una serie di hit intramontabili e senza tempo Max Pezzali ha portato negli stadi italiani il suo tour Max Forever (Hits Only) che è una gran carrellata dei suoi singoli di successo accumulati in oltre 30 anni di carriera, da Hanno ucciso l’uomo ragno pubblicato nel lontano 1992 fino a Discoteche abbandonate, uscito lo scorso aprile. Il tour si è aperto a Trieste lo scorso 9 giugno ed adesso è pronto a concludersi con l’ultima attesissima data.

Scaletta Max Pezzali: concerto a Messina oggi 9 luglio 2024/ Viaggio al centro del mondo apre lo show

E per quanto riguarda la scaletta di Max Pezzali a Bari, per il concerto allo stadio San Nicola oggi 13 luglio 2024 è quasi certo che l’ordine di uscita delle varie canzoni sia lo stesso dalle altre date. Nelle oltre due ore di concerto, c’è spazio per tutti i singoli più amati dal pubblico di tutte le età, seminati in 21 album, che coprono un arco temporale che va del 1992, quando ancora erano un duo con Mauro Repetto e si chiamavano gli 883, fino all’ultimo disco solista del 2020 e l’ultimo singolo uscito proprio pochi mesi fa. Insomma una carrellata di hit provenienti da oltre trent’anni di successi che tutti i suoi fan sono pronti a cantare a squarciagola.

Max Pezzali: “Gli anni Novanta? Avevamo grandi speranze”/ “Tornerei volentieri ai messaggi a pagamento”

Ecco la scaletta del concerto di Max Pezzali, oggi 13 luglio 2024, allo stadio San Nicola di Bari: tutte le canzoni

Non resta dunque che elencare la scaletta del concerto di Max Pezzali a Bari con tutte le canzoni, dalla prima all’ultima, che chiuderanno oggi 13 luglio 2024 allo Stadio San Nicola di Bari il tour Max Forever (Hits Only). E si passa dalle canzoni che hanno segnato gli anni ’90 come Come Mai, Nessun Rimpianto e Una canzone d’amore, fino alle più recentissimi come Discoteche abbandonate.

Viaggio al centro del mondo

Bella vera

La regina del celebrità

La regola dell’amico

Scaletta Max Pezzali: concerto a San Siro di Milano oggi 2 luglio 2024/ Tuffo nel passato con tante hit

Io ci sarò

Come deve andare

Rotta x casa di Dio

La radio a 1000 watt

Sei fantastica

Il grande incubo

Discoteche abbandonate

Sei un mito

Nella notte

Weekend

La lunga estate caldissima

Una canzone d’amore

Come mai

Nessun rimpianto

Eccoti

Ci sono anch’io

La dura legge del gol

Hanno ucciso l’Uomo Ragno

Non me la menare / Te la tiri / 6 1 sfigato

Jolly Blue

Gli anni

Grazie mille

Nord sud ovest est

Tieni il tempo

Con un deca











© RIPRODUZIONE RISERVATA