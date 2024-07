Scaletta Coldplay concerto Roma, Stadio Olimpico oggi 12 luglio 2024/ Da Yellow a Gravity: tutte le canzoni

Concerto Coldplay a Roma, oggi 12 luglio 2024: dalla scaletta ai biglietti

I fedelissimi seguaci dei Coldplay sono già impazienti di sapere quale sarà la scaletta del concerto dei prossimi giorni. Si attendono quasi 300 mila spettatori allo stadio olimpico di Roma per l’inizio del tour sulla sostenibilità dei Coldplay, band attiva sin dagli anni ’90 che quest’anno ha deciso di dare il via a una serie di concerti volti a sensibilizzare i fan rispetto al cambiamento climatico. Nati a Londra nel lontano ’97, i Coldplay sono entrati nel cuore di tutte le generazioni successive e si potrebbe dire che non hanno mai perso un colpo. Dal primo album di successo Parachutes fino ad arrivare Everyday Life nel 2019, sono sempre rimasti attivi nel panorama musicale riadattandosi e trasformandosi in modo da rimanere coerenti con il passare del tempo.

Tim Summer Hits 2024, oggi 12 luglio/ Diretta streaming e scaletta: attesa per Elodie e Angelina Mango

Questa sera 12 luglio 2024, inizierà il Music of the Sphere, attesissimo tour con un concerto riproposto sabato 13, lunedì 15 e martedì 16 luglio. I fan sono già curiosissimi di conoscere la scaletta del tour Coldplay e corrono già le prime indiscrezioni, ma niente è ancora sicuro. In base a quanto successo nelle date precedenti, verranno portate sul palco alcune delle canzoni più famose, come Clocks, Paradise, Fix You, Yellow, The scientist, A sky full of stars, Viva la Vida, Hymn for the Weekend, My Universe e Something Just Like This.

RDS Summer Festival: concerto a Messina oggi 12 luglio 2024/ Scaletta e diretta streaming: tutti i cantanti

Scaletta Concerto Coldplay ‘Music of the Sphere’ a Roma: le canzoni in tour

In attesa che esca la scaletta ufficiale del concerto sostenibile, i Coldplay stanno per presentare il loro nuovo album Moon Music, che uscirà ufficialmente in tutto il mondo il 4 ottobre 2024, il cui singolo (che forse comparirà nella scaletta di Music of the Sphere), “feelslikeimfallinginlove” è già stato portato alle orecchie dei fan il 21 giugno 2024, riscuotendo un enorme successo e facendo il boom di ascolti su tutte le piattaforme musicali. Il video del singolo, inoltre, ha visto alla regia uno degli autori più importanti nel panorama videomaking, il grande Ben Mor, che si è occupato in passato del loro video musicale insieme a Byoncè. Intanto, I biglietti venduti per il tour di questi giorni toccano cifre altissime, si parla di 9 milioni di ticket e una vendita di oltre 100 milioni di album. Il che riconferma il loro intramontabile successo anche dopo una carriera di oltre vent’anni. Il tour di questi giorni sarà accompagnato da innumerevoli attività e iniziative per sensibilizzare sulla sostenibilità, come ad esempio la scelta di illuminare lo spettacolo dei Coldplay solo ed esclusivamente tramite energia rinnovabile per tutte le tre date.

Scaletta Tim Summer Hits 2024, terza puntata 12 luglio: i cantanti/ La hit di Alessandra Amoroso e Big Mama

Questa la possibile scaletta del concerto dei Coldplay di questa sera:

Higher Power

Adventure of a Lifetime

Paradise

The Scientist

Viva la Vida

Hymn for the Weekend

Gravity

Orphans

Yellow

Human Heart

People of the Pride

Clocks

Infinity Sign

Something Just Like This

Midnight

My Universe

A Sky Full of Stars

Sparks

The Jumbotron Song

Humankind

Fix You

feelslikeimfallinginlove

Intanto, anche se la scaletta ufficiale del concerto dei Coldplay del 12 luglio a Roma non è ancora nota, i biglietti venduti per il tour di questi giorni toccano cifre altissime, si parla di 9 milioni di ticket e una vendita di oltre 100 milioni di album. Il che riconferma il loro intramontabile successo anche dopo una carriera di oltre vent’anni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA