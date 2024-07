Scaletta concerto ColdPlay allo stadio Olimpico di Roma oggi, 15 luglio 2024/ Da Higher Power a Fix You

Coldplay, scaletta concerto Roma di oggi 15 luglio 2024 allo Stadio Olimpico: tutte le canzoni

Il ritorno in Italia della band inglese capitanata da Chris Martin continua con il concerto allo Stadio Olimpico di oggi 15 luglio 2024 dei Coldplay. Dopo l’esordio energico e spettacolare il 12 e la tappa del 13 luglio la grande musica continua questa sera per poi concludersi il 16 luglio. Il ritorno nella Capitale avviene dopo più di vent’anni, l’ultimo infatti è avvenuto nel 2003. In questi vent’anni la band tra successi ed hit intramontabili si è imposta nel panorama musicale internazionale.

Successi che sono tutti racchiusi nella scaletta del concerto dei Colplay di a Roma allo Stadio Olimpico. Non mancherà l’iconica Fix You passando per Viva la Vida e Hymn for the Weekend. Il concerto inizierà a partire dalle 21.00/21.30 ed avere l’onore e l’opportunità di aprire le quattro tappe è Rose Villain. Invece per quanto riguarda i biglietti non c’è più nulla da fare, sono andati esauriti più di un anno fa. Ed infine sono oltre 280.000 spettatori attesi, in totale, in queste quattro date.

Scaletta dei Coldplay a Roma concerto allo Stadio Olimpico di oggi 15 luglio 2024: show diviso in quattro atti

E tra luci, effetti visivi ed un’energia unica, la scaletta del concerto dei Coldplay a Roma allo stadio Olimpico del 15 luglio 2024 è curata nel minimo dettaglio, a cominciare dalla suddivisione in quattro atti che trasporteranno gli spettatori in un viaggio in altre dimensioni. Di seguito è riportata la scaletta del concerto di Roma dei Coldplay con l’ordine esatto di uscita delle canzoni.

Atto I – Planets:

Higher Power

Adventure of a Lifetime

Paradise (extended intro and outro)

The Scientist (con estratti di Oceans nell’intro e nell’outro)

Atto II – Moon:

Viva la Vida

Hymn for the Weekend

Gravity

Orphans

Yellow

Atto III – Stars:

Human Heart

People of the Pride

Clocks

Infinity Sign (con estratti da Music of the Spheres II e Every Teardrop is a Waterfall)

Something Just Like This (dei Chainsmokers; con la voce preregistrata di Chris Martin che si esprime nel linguaggio dei segni)

Midnight

My Universe

A Sky Full of Stars

Atto IV – Home:

(Discorso introduttivo di Louis Armstrong a “What a Wonderful World”)

Sparks

The Jumbotron Song

Humankind

Fix You

feelslikeimfallinginlove











