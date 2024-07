Scaletta Coldplay concerto Roma, Stadio Olimpico oggi 13 luglio 2024/ Canzoni divisi in quattro atti

Concerto dei Coldplay a Roma, scaletta di oggi 13 luglio 2024: date, biglietti, orario inizio

Dopo l’attesissimo esordio ieri sera, i Coldplay ritornano questa sera, sabato 13 luglio 2024, stadio Olimpico di Roma per il secondo live. La band di Chris Martin, Guy Berryman, Phil Harvey, Jonny Buckland e Will Champion e pronta a (ri)portare in Italia il loro Music of the Spheres – World Tour, tour globale iniziato nel 2022 che sta portando la band a registrare il tutto esaurito negli stadi di tutto il mondo, con oltre 9 milioni di biglietti già venduti.

E tra luci, effetti visivi ed un’energia unica, la scaletta del concerto dei Coldplay allo stadio Olimpico di Roma del 13 luglio 2024 è curata nel minimo dettaglio. Il concerto della band inglese inizierà alle ore 21/21:30. Per quanto riguarda le date, dopo le tappe di ieri e di oggi torneranno ad esibirsi sempre anche lunedì 15 e martedì 16 luglio mentre, infine, per i biglietti non c’è più nulla da fare perché sono andati esauriti più di un anno fa. A riscaldare gli oltre 280.000 spettatori attesi, in totale, in queste quattro serate prima di Chris Martin e gli altri componenti ci saranno Rose Villain.

Scaletta dei Coldplay concerto allo Stadio Olimpico di Roma oggi 13 luglio 2024: tutte le canzoni

E su un palco super green come da tradizione per i Coldplay e braccialetti luminosi che trasformeranno l’Olimpico in una distesa colorata, si scopre che la scaletta del concerto dei Coldaplay a Roma allo Stadio Olimpico di questa sera, 13 luglio 2024, sarà un viaggio tra mondi e spazi lontani suddivisi in quattro atti in cui non mancheranno le canzoni più note e iconiche come Viva la Vida e Fix You. Di seguito è riportata la scaletta del concerto con l’ordine esatto di uscita delle canzoni.

Atto I – Planets:

Higher Power

Adventure of a Lifetime

Paradise (extended intro and outro)

The Scientist (con estratti di Oceans nell’intro e nell’outro)

Atto II – Moon:

Viva la Vida

Hymn for the Weekend

Gravity

Orphans

Yellow

Atto III – Stars:

Human Heart

People of the Pride

Clocks

Infinity Sign (con estratti da Music of the Spheres II e Every Teardrop is a Waterfall)

Something Just Like This (dei Chainsmokers; con la voce preregistrata di Chris Martin che si esprime nel linguaggio dei segni)

Midnight

My Universe

A Sky Full of Stars

Atto IV – Home:

(Discorso introduttivo di Louis Armstrong a “What a Wonderful World”)

Sparks

The Jumbotron Song

Humankind

Fix You

feelslikeimfallinginlove

