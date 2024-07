Scaletta Concerto 105 Summer Festival a Massa oggi 5 luglio 2024/ Diretta streaming: da Mida a Benji e Fede

105 Summer Festival, il concerto a Genova: quello che c’è da sapere

Venerdì 5 luglio 2024, dopo la tappa di Genova che ha riportato alfa nella sua città, torna l’appuntamento con il concerto del 105 Summer Festival con una scaletta di cantanti che continua a raccogliere migliaia di persone in piazza. Il concerto del 105 Summer Festival 2024, infatti, è un evento gratuito a cui chiunque può partecipare senza necessità di prenotazione, fino al raggiungimento della capienza massima per trascorrere una serata ricca di musica e di divertimento grazie alla presenza sul palco, di tantissimi artisti che stanno scalando le classifiche con la loro musica.

A condurre la serata saranno i conduttori di Radio 105 Mariasole Pollio e Dario Micolani che saliranno sul palco dopo un dj-set firmato Radio 105 che partirà alle 19.30 per, poi, lasciare spazio alla musica a partire dalle 20.30 con una scaletta ricca di cantanti.

Scaletta 105 Summer Festival 2024: tutti i cantanti sul palco

Sono tanti i cantanti amati dal pubblico presenti nella scaletta del Concerto 105 Summer Festival 2024 che, dopo il successo ottenuto aia Domizia, Venezia e Genova, sbarca a Massa portando sul palco il duo più atteso dell’estate dopo la reunion ovvero Benji e Fede. Spazio, poi, anche ad Aiello, Ali Dollas, Berna, Enula, Fabio Rovazzi, Kaput, Il Pagante, Lil Jolie, , Limo Ludwig, Maninni,Mietta e Sina. La scaletta del concerto 105 Summer Festival 2024, tuttavia, prevede anche la presenza di big della musica italiana come Arisa, Francesco Gabbani, La rappresentante di lista, Michele Bravi, Noemi, Paola e Chiara e The Kolors.

Per la gioia del pubblico più giovane, poi, a Massa, sul palco del concerto del 105 Summerl Festival 2024, la scaletta prevede anche la presenza di Mida che, con le sue canzoni, ha conquistato un grosso seguito di pubblico e la vincitrice di Amici 2024, Sarah Toscano che sta continuando a portare la sua musica in giro per l’Italia.

Come vedere in streaming e cosa è vietato portare al concerto del 105 Summer Festival 2024

In attesa della scaletta in ordine di uscite del concerto del 105 Summer Festival 2024, ricordiamo che lo show può essere visto in diretta televisiva e in diretta streaming su Radio 105 tv o sul sito ufficiale della radio. Inoltre, le persone che seguiranno il concerto in piazza non potranno portare borracce metalliche, in vetro o in plastica, materiale infiammabile ed esplosivo, bevande alcoliche, sostanze stupefacenti, bombolette spray e tutto ciò che può essere pericoloso per la propria e l’incolumità altrui e che ostacoli la visione dei cantanti previsti dalla scaletta del concerto 105 Summer Festival 2024.

