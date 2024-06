Scaletta concerto Antonello Venditti, Terme di Caracalla di Roma oggi 21 giugno 2024/ Tutte le canzoni

Antonello Venditti torna in concerto a Roma oggi 21 giugno 2024

Con una scaletta ricca di grandi successi, oggi venerdì 21 giugno 2024, Antonello Venditti torna in concerto alle Terme di Caracalla dopo il successo ottenuto con il live del 18 giugno 2024 nel corso del quale, oltre a cantare, ha coinvolto il pubblico facendosi raccontare storie di tradimenti ed invitando sul palco le donne che sono riuscite a perdonare un tradimento. In una Roma infuocata per il grande caldo, Antonello Venditti torna sul palco questa sera nella splendida cornice delle Terme di Caracalla per regalare un’altra, grande serata di musica ed emozioni accompagnando il pubblico in un viaggio nel tempo attraverso le canzoni con cui ha accompagnata la vita di tutti i suoi fans.

Sul palco con Antonello Venditti ci sarà un’immancabile band che accompagnerà il cantautore romano per tutta la durata del tour che, dopo Roma, farà tappa in tantissime città italiane come Pistoia, Parma, Cattolica, Forte dei Marmi, Lecce, Barletta, Catania, Bologna, Assago, Torino per chiudersi sempre a Roma il prossimo 20 dicembre con una scaletta delle canzoni per ogni serata composta dalle sue imperdibili hit.

Concerto Antonello0 Venditti a Roma: un viaggio nel tempo attraverso le canzoni in scaletta

Con una carriera straordinaria e ricca di grandissimi successi, Antonello Venditti ha messo su una scaletta incredibile per il tour Prima degli Esami. 40th Anniversary. 1984-2024 scegliendo canzoni che rappresentano le varie generazioni che, con il tempo, si sono appassionate alla sua musica. In scaletta, così, non poteva mancare Notte prima degli esami, brano diventato un simbolo per tutti i maturandi che, ogni anno, la scelgono come colonna sonora prima di affrontare i fatidici esami di maturità.

Non mancheranno, poi, nella scaletta di Antonello Venditti altri brani super romantici come Amici Mai e Alta Marea ma anche brani che invitano a riflettere sulla vita come Che fantastica storia e la vita e In questo mondo di ladri. Romano e romanista, poi, Antonello Venditti chiuderà il live con l’intramontabile Roma Capoccia.

La scaletta del concerto di Antonello Venditti a Roma oggi 21 giugno 2024

La scaletta del concerto di Antonello Venditti a Roma in programma oggi 21 giugno 2024 si apre con “Bomba o non bomba”, brano del 1978 contenuto nell’album intitolato “Sotto il segno dei pesci” che è il secondo brano in scaletta a cui seguono Sara, Giulia e Lacrime di pioggia. Nella parte centrale della scaletta troviamo Ci vorrebbe un amico, L’ottimista, Piero e Cinzia per chiudere con Ricordati di me e Roma Capoccia. Ecco la scaletta completa:

Bomba o non bomba

Sotto il segno dei pesci

Sara

Giulia

Lacrime di pioggia

Peppino

Giulio Cesare

Notte prima degli esami

Mai nessun video mai

Qui

Non è la cocaina…

Ci vorrebbe un amico

L’ottimista

Piero e Cinzia

Stella

Dì una parola

Che fantastica storia è la vita

Dalla pelle al cuore

Unica

Amici mai

Alta marea

Benvenuti in paradiso

In questo mondo di ladri

Ricordati di me

Roma capoccia

