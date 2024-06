Antonello Venditti, concerto a Roma oggi 18 giugno 2024/ Scaletta: da Notte prima degli esami a Sara

Antonello Venditti: concerto alle Terme di Caracalla di Roma

Tutto pronto per l’inizio del tour Prima degli Esami. 40th Anniversary. 1984-2024 di Antonello Venditti in programma oggi, martedì 18 giugno 2024, alle Terme di Caracalla di Roma con l’inizio dello spettacolo previsto per le 21. Dopo il successo ottenuto con l’anteprime del tour che ha tenuto all’Arena di Verona, Antonello Venditti è pronto a portare il tour in tutta Italia partendo proprio dalla sua città a cui ha dedicato alcune delle sue canzoni più belle come Roma Capoccia. Il tour Prima degli Esami. 40th Anniversary. 1984-2024 inizia proprio alla vigilia degli esami di maturità 2024 e per i ragazzi che si apprestano ad affrontare l’importante esame, sarà un modo diverso per trascorrere la notte prima degli esami.

NOTTE PRIMA DEGLI ESAMI DI MATURITÀ 2024/ Diretta streaming con Valditara: ansia, consigli e cosa fare oggi

Per i concerti di Roma previsti oggi, mercoledì 19 e venerdì 21 giugno, non sono più disponibili biglietti e per il celebre cantautore romano si preannuncia un sold out come è solito fare ogni volta che si esibisce live in giro per l’Italia e che girerà non solo per tutta l’estate, ma anche in autunno.

Antonello Venditti ha una compagna?/ Da Simona Izzo a Monica Leofreddi, il rapporto con il figlio Francesco

Antonello Venditti in tour per un anniversario speciale

Antonello Venditti torna in tour per un’occasione speciale ovvero il quarantesimo anniversario di 2notte prima degli esami”, uno dei suoi brani più celebri e più amati dai fan e che è diventato la colonna sonora di tutti gli studenti che, ogni anno, si apprestano ad affrontare gli esami di maturità. Un brano profondo che rappresenta un pezzo di vita di Antonello Venditti come ha ricordato lui stesso alla vigilia del tour ai microfoni di Radio Deejay.

«Credo sia una mia particolarità, storicizzare dopo pochi anni quello che mi è accaduto. Mi è successo con Compagna di scuola, che era relativo a pochi anni prima. Io mi porto appresso tutta la mia vita e la storia che ho vissuto, che mi sono reso conto che è abbastanza interessante e folle, anche perché mi rendo conto che è la storia d’Italia», le parole di Venditti.

"Ragazzi, godetevi la Maturità"/ Antonello Venditti a Famiglia Cristiana: "Un momento bellissimo della vita"

La scaletta del concerto di Antonello Venditti a Roma il 18 giugno

Nessuna informazione sulla scaletta ufficiale del concerto di Antonello Venditti in programma oggi a Roma anche se è indubbio che ci saranno alcuni brani storici del cantautore romano, in primis Notte prima degli esami da cui prende il nome il tour. Tuttavia, la scaletta del concerto di Roma non dovrebbe essere diversa dal concerto di anteprima tenuto all’Arena di Verona con brani amatissimi come Sara, Giulio Cesare, Ci vorrebbe un amico, Amici mai, Alta marea e Roma Capoccia con cui il cantautore chiude i concerti. Ecco, dunque, la probabile scaletta:

Bomba o non bomba

Sotto il segno dei pesci

Sara

Giulia

Lacrime di pioggia

Peppino

Giulio Cesare

Notte prima degli esami

Mai nessun video mai

Qui

Non è la cocaina…

Ci vorrebbe un amico

L’ottimista

Piero e Cinzia

Stella

Dì una parola

Che fantastica storia è la vita

Dalla pelle al cuore

Unica

Amici mai

Alta marea

Benvenuti in paradiso

In questo mondo di ladri

Ricordati di me

Roma capoccia

© RIPRODUZIONE RISERVATA