Annunciato come ultimo capitolo, come ultimo regalo ai fan che lo seguono da decenni; ma si spera che alla fine proprio il pubblico riesca a convincerlo del contrario. Questa sera – 19 settembre 2024 – la scaletta del concerto di Claudio Baglioni all’Arena di Verona ha un sapore ancor più nostalgico del dovuto. Il cantautore ha annunciato negli scorsi mesi la scelta di mettere un punto alla sua luminosa carriera con il tour aTUTTOCUORE; un progetto che ha portato Claudio Baglioni a spasso per i principali stadi, arene e palazzetti d’Italia prima di appendere gli scarpini al chiodo.

Date le attese, la scaletta concerto Claudio Baglioni all’Arena Verona – questa sera, 19 settembre 2024 – non può che essere un mix di emozioni, un compendio di una carriera che non potrà mai essere riassunta da una carrellata di brani ma che è sicuramente costellata da colonne sonore che ognuno di noi, in un momento della vita, ha scelto come proprie.

Scaletta concerto Claudio Baglioni all’Arena di Verona, oggi 19 settembre 2024

Prima di addentrarci nella meravigliosa scaletta del concerto di questa sera – 19 settembre 2024 – di Claudio Baglioni, è doveroso ricordare come l’appuntamento di oggi rappresenti la prima di 8 imperdibili tappe nella struttura. Un regalo immenso per i fan che nel corso di queste date potranno rivivere tutti i più grandi successi del cantautore: da Strada Facendo a Gli anni più belli, passando per Amore Bello e Avrai.

La scaletta

– E tu come stai?

– Dagli il via

– Acqua della luna

– Con tutto l’amore che posso

– Quante volte

– Un po’ di più

– Gli anni più belli

– Domani mai

– Quanto ti voglio

– Fammi andar via

– Niente più

– E adesso la pubblicità

– A tutto cuore

– Mal d’amore

– W l’Inghilterra

– Sono io/ Cuore di aliante/ Uomo di varie età

– Ragazze dell’est

– Uomini persi

– Noi no

– Amori in corso/ Un nuovo giorno un giorno nuovo/ con voi

– Questo piccolo grande amore

– Dodici note

– Io sono qui

– Amore bello/ Solo/ Sabato pomeriggio

– Porta Portese

– Avrai

– Io me ne andrei

– Mille giorni di te e di me

– Via

– E tu…

– Strada facendo

– La vita è adesso

