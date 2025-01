Scaletta concerto Il Volo: le canzoni per il concerto al Forum di Assago

Il trio de Il Volo composto da Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone stanno per partire con il loro tour mondiale. I giovani tenori faranno tappa in Portogallo, negli Stati Uniti, in Argentina, in Perù, in Brasile e chiaramente anche in Italia, il loro Paese. Attesissimo è però l’appuntamento al Forum di Assago dove Il Volo si esibirà sul palco in concerto, con tutte le canzoni che fanno parte del loro repertorio e qualche novità che lascerà a bocca aperta il pubblico.

C’è grande attesa per il concerto de Il Volo, che si terrà sabato 11 gennaio 2025 presso il famoso Forum di Assago. Si prevede una serata ricca di divertimento e di tante emozioni con il trio più famoso di tenori italiani. E fortunatamente, abbiamo già le informazioni sulla scaletta del concerto de Il Volo, che comprenderà alcuni dei brani più belli di tutto il mondo. Non solo canzoni italiane, ma anche alcuni masterpiece americani e non solo come “Delilah”, la commovente “Hallelujah” e un tocco di Frank Sinatra con My Way.

Il Volo in concerto, le canzoni di Sabato 11 gennaio 2025

A breve Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble ci delizieranno con un concerto nel milanese al Forum di Assago con un viaggio tra i brani più belli del mondo. Il tour, dopo un meraviglioso e seguitissimo concerto di Natale, verrà inaugurato con la prima tappa italiana e nelle ultime ore Teamworld ha rivelato una possibile scaletta, anche se Il Volo non ha ancora confermato l’ordine dei brani che sentiremo durante la serata. Passiamo dunque a scoprire la possibile scaletta del concerto di sabato sera:

L’estasi dell’oro

Nessun dorma

Il mondo

Your Love

Granada

Un amore così grande

Cinema Paradiso: Love Theme

Would He Even Know Me Now

All By Myself

If I Can Dream

E lucevan le stelle

Delilah

Smile

Conradiana

‘O surdato ‘nnammurato

My Way

Hallelujah

La donna è mobile

Nella fantasia

Here’s To You

Surrender (Torna a Surriento)

Caruso

Funiculì, funiculà

Libiamo ne’ lieti calici

‘O sole mio

Grande amore

Il Volo al Forum di Assago, location e orario del concerto

Per chi volesse assistere al concerto de Il Volo al Forum di Assago, Ticketone avvisa che l’evento inizierà a partire dalle ore 21. L’indirizzo è via G. di Vittorio 6, 20090, Assago, Milano. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble si esibiranno tra i palchi più famosi del nord Italia mentre il trio si troverà a Roma il 21 gennaio 2025.

