La notte della vigilia di Natale si colora di emozioni veicolate dalla musica grazie ad un contributo speciale: dalla Valle dei Templi si alzano le voci dei tre tenori più amati del momento e che con il proprio talento sono riusciti nel corso degli anna a varcare i confini nazionali. Natale con Il Volo è l’appuntamento proposto questa sera – 24 dicembre 2024 – da Canale 5 per accompagnare gli spettatori verso questo sacro e armonioso giorno di festa. La scaletta dell’evento è un mix di grandi successi, di tributi dedicati al Natale e soprattutto un turbinio di emozioni che sicuramente investirà i telespettatori oltre ai presenti nella meravigliosa piazza di Agrigento.

La scaletta Natale con Il Volo è pronta ad irrompere nelle case degli italiani per una Vigilia all’insegna della musica e delle emozioni. I tre tenori – Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluca Ginoble – hanno riservato per l’occasione un excursus musicale che prende spunto non solo dalla produzione propria ma anche dai grandi successi tipici del periodo di festa. Tuffiamoci dunque nei dettagli della scaletta Natale con Il Volo per scoprire tutte le emozioni di questa sera.

Scaletta Natale con Il Volo: dalle canzoni a tema ai grandi successi dei tre tenori

Non è possibile riportare la scaletta Natale con Il Volo nella sua interezza dato che, con il montaggio televisivo, non è dato per certo uno specifico ordine di esecuzione. Possiamo però anticipare che sul palco di Agrigento – dalla Valle dei Templi – i tre tenori renderanno omaggio alle festività con alcuni dei brani più iconici: da Feliz Navidad a Tu scendi dalle stelle. Chiaramente la scaletta sarà arricchita anche con i grandi successi de Il Volo con Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone che si esibiranno sulle note de Capolavoro e Grande Amore, oltre ad altri innumerevoli hit.