Max Pezzali è un personaggio del mondo della musica che non avrebbe bisogno di presentazioni. È il frontman degli 883, una delle band più famose in Italia (e anche all’estero) che ha trovato successo nel corso degli anni ’90, trovando spazio anche in tempi più recenti. Il gruppo, che ha segnato una pagina importante della cultura pop del nostro Paese, è stato fondato a Pavia insieme a Mauro Repetto, e in poco tempo, grazie alla hit “Chi ha ucciso l’uomo ragno” entrambi hanno macinato un consenso dopo l’altro. In seconda battuta, però, Mauro Repetto lascia gli 883 e Max Pezzali continua a cantare da solo.

Le canzoni hanno segnato un’intera generazione e ancora oggi fanno sognare chi, negli anni ’90, era solo un ragazzino. Oggi Max Pezzali – che all’anagrafe è registrato con il vero di nome di Massimo Pezzali – è sposato con Debora Pelamatti dal 2019 e ha un figlio di nome Hilo – nato nel 2008 – ma che è frutto di un’altra relazione con Martina Marinucci. All’età di 57 anni, Max Pezzali fa ancora scatenare tutti con la sua musica.

Max Pezzali, chi è il cantante degli 883

Le biografie ufficiali riportano che Max Pezzali è nato 14 novembre 1967 a Pavia. È figlio unico di una coppia di fiorai (Sergio Pezzali e Alba Scanavini), e si è appassionato alla musica fin da giovane, specialmente si tempi delle superiori. Costretto a dover ripetere il terzo anno di liceo, è tra i banchi di scuola che conosce Mauro Repetto, più giovane di un anno, con il quale inizia a scrivere canzoni. Dopo essersi diplomato, Max Pezzali si iscrive alla facoltà di scienze politiche, superando un solo esame per poi decidere di lasciare gli studi e dedicarsi totalmente alla musica.

Da lì in poi è stato un susseguirsi di sperimentazioni e di grande coraggio. Ovviamente, prima degli 883, Max Pezzali e Mauro Repetto si facevamo chiamare I Pop, facendo un’apparizione nel programma televisivo 1, 2, 3 Jovanotti nel 1988. Solo con l’arrivo di Mauro Cecchetto, il duo cambia totalmente registro. Dal rap, passano al pop italiano e una volta che I Pop sono diventatati gli 883, per loro niente sarà più lo stesso. Ad oggi, Max Pezzali è uno dei cantautori più seguiti e apprezzati del panorama italiano.

Max Pezzali, come sta oggi

Per qualche tempo si è vociferato di una possibile malattia per Max Pezzali, ma la verità è che il cantante ha raccontato solo di un fastidio causato dalla sua grande passione per le motociclette. Di recente, un piccolo problema di salute, lo ha costretto a mettere da parte il suo hobby. “Dopo quasi 30 anni in sella a motociclette possenti, ho iniziato ad accusare un fastidio alla testa del femore che si è trasformato in un dolore acuto, piuttosto intollerabile.”, ha rivelato a Youbee.it in una recente intervista.

Dopo che si è sottoposto ai diversi controlli medici, Max Pezzali ha scoperto che le articolazioni sono state compromesse a causa di una postura errata che ha avuto nel corso del tempo. Nulla di grave per questo problema di saluto. Nulla di invalidante, purtroppo non esiste cura e quindi il cantante deve sottoporsi, con una certa regolarità, a sedute di stretching per irrobustire l’area compromessa, sedute di fisioterapia e all’assunzione antidolorifici e antinfiammatori.