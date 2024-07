Scaletta concerto Max Pezzali allo stadio San Siro di Milano, oggi 1 luglio 2024/ Il ‘bis’ di hit nostalgiche

Dopo Roma, anche la città di Milano è stata folgorata dalla tempesta di nostalgia che porta il nome di Max Pezzali. Il cantante prosegue il cammino del “Max Forever. Hit Only” e ieri sera è andata in scena la prima tappa di tre totali allo stadio San Siro di Milano. Come preannunciato, è stato un viaggio all’insegna delle hit più iconiche del cantautore; comprese le canzoni incise con gli 883 e che rappresentano un manifesto iconico degli anni ‘90.

Scaletta concerto Max Pezzali allo stadio San Siro di Milano, oggi 30 giugno 2024/ 30 canzoni e finale ‘choc’

La scaletta del concerto di Max Pezzali a Milano – oggi, 1 luglio 2024 allo stadio San Siro – dovrebbe seguire la medesima linea vista nella serata di ieri, rodata anche nelle prime tappe di Roma. Tra l’altro, inclusa nella carrellata di emozioni anche “Discoteche abbandonate”, ovvero l’ultimo singolo del cantautore rilasciato lo scorso aprile e che in poco tempo ha subito scalato classifiche di gradimento radiofonico e streaming.

Scaletta Max Pezzali, concerto a Bologna oggi 23 giugno 2024/ Le canzoni più iconiche: da Eccoti a Gli Anni

Max Pezzali, la scaletta del concerto di oggi 1 luglio 2024 a Milano, allo stadio San Siro

Tuffiamoci ora nella scaletta del concerto di Max Pezzali a Milano – oggi, 1 luglio 2024 allo stadio San Siro – ovvero la seconda tappa di 3 totali, tutte sold out. Un successo più che meritato per il cantautore che ha reso intramontabili brani che ben hanno interpretato i sogni e la quotidianità di un’intera generazione che, senza tempo, ancora oggi fanno ballare ed emozionare.

LA SCALETTA

– Viaggio al centro del mondo

– Bella vera

– La regina del celebrità

– La regola dell’amico

– Io ci sarò

– Come deve andare

– Rotta x casa di Dio

– La radio a 1000 watt

– Sei fantastica

– Il grande incubo

– Discoteche abbandonate

– Sei un mito

– Nella notte weekend

– La lunga estate caldissima

– Una canzone d’amore

– Come mai

– Nessun rimpianto

– Eccoti

– Ci sono anche io

– La dura legge del gol

– Hanno ucciso l’Uomo Ragno

– Non me la menare/ Te la tiri/ 6 1 sfigato

– Jolly Blue

– Gli anni

– Grazie mille

– Nord sud ovest est

– Tieni il tempo

– Con un deca

Scaletta Max Pezzali, concerto a Bologna oggi 22 giugno 2024/ Tutte le canzoni: chiude con Un deca?

Max Pezzali, tutte le date del tour ‘Max forever. Hits Only’

Per chi non fosse saturo dopo aver beneficiato delle intramontabili hit previste dalla scaletta del concerto di Max Pezzali a Milano – oggi, 1 luglio 2024 allo stadio San Siro – potrà gustarle nuovamente nelle prossime date del tour. Anche domani lo show sarà nel capoluogo lombardo, ultima tappa di tre date consecutive da urlo. Il cammino del cantautore prosegue poi il prossimo 9 luglio allo stadio San Filippo di Messina e si chiude con il concerto del 13 luglio allo stadio San Nicola di Bari.











© RIPRODUZIONE RISERVATA